Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел ночью в Днепровском районе города. Его участниками оказались 39-летний местный житель и соседский пес по кличке "Пуля".

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Нечеловеческая жестокость

Все детали правонарушения зафиксировали камеры наблюдения. Так, известно, что около 23:00 киевлянин увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил с высоты на асфальт.

Спутница злоумышленника пыталась помешать мужчине, однако у нее ничего не получилось. Предварительно, киевлянин находился в нетрезвом состоянии.

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На крик собаки выбежала ее владелица, с которой злоумышленник имел неприязненные отношения. Хозяйка показала домашнего любимца ветеринару. У собаки диагностировали ушибы мягких тканей и грудной клетки.

Ее обидчику тем временем уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Кадры ночного инцидента в Киеве / Фото полиция

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