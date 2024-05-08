Як розповіли у прокуратурі, інцидент стався вночі у Дніпровському районі міста. Його учасниками виявилися 39-річний місцевий житель та сусідський пес на прізвисько "Пуля".
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Нелюдська жорстокість
Усі деталі правопорушення зафіксували камери спостереження. Так, відомо, що близько 23:00 киянин побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт.
Супутниця зловмисника намагалася завадити чоловіку, однак у неї нічого не вийшло. Попередньо, киянин перебував у нетверезому стані.
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На крик собаки вибігла її власниця, з якою зловмисник мав неприязні стосунки. Хазяйка показала домашнього улюбленця ветеринару. У собаки діагностували забої м’яких тканин та грудної клітини.
Її кривднику тим часом вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Кадри нічного інциденту у Києві / Фото поліція
Застрелив вівчарку сусідів
- Схожий випадок трапився у столиці минулого місяця. Щоправда, він закінчився трагічно – тварина загинула.
- Чоловік вбив бельгійську вівчарку сусідів.
- Зловмиснику не сподобалося, що собака повсякчас лаяла на нього.
- Тому у квітні 51-річний киянин, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку.
- Загиблого пса звали "Чіп". Його привезли із зони АТО у 2016 році.
- Порушнику вже повідомили про підозру.
- Раніше у поліції Києва розповіли про ще один моторошний інцидент. 25-річний чоловік, аби помститися колишній дівчині, вбив її песика. Понівечене тіло тварини він викинув у сміттєвий бак.