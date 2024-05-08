Як розповіли у прокуратурі, інцидент стався вночі у Дніпровському районі міста. Його учасниками виявилися 39-річний місцевий житель та сусідський пес на прізвисько "Пуля".

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Нелюдська жорстокість

Усі деталі правопорушення зафіксували камери спостереження. Так, відомо, що близько 23:00 киянин побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт.

Супутниця зловмисника намагалася завадити чоловіку, однак у неї нічого не вийшло. Попередньо, киянин перебував у нетверезому стані.

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На крик собаки вибігла її власниця, з якою зловмисник мав неприязні стосунки. Хазяйка показала домашнього улюбленця ветеринару. У собаки діагностували забої м’яких тканин та грудної клітини.

Її кривднику тим часом вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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