Как сообщает BFMTV, инцидент произошел на станции Аустерлиц в 13-м округе Парижа. Именно там в полдень раздались выстрелы, передает 24 Канал.

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Что известно о происшествии

Отмечается, что в помещении вокзала мужчина рисовал свастику на стенах. Когда работники охраны подошли к нему с проверкой, неизвестный якобы вытащил и начал размахивать оружием, которое позже оказалось подделкой, и не выполнял приказов бросить его. В ответ сотрудники вокзала "несколько раз применили оружие".

В результате стрельбы ранения получил мужчина, который рисовал свастику, и посторонний человек, не причастен к инциденту. Нарушитель имеет тяжелые травмы, есть угроза его жизни. Рядовой гражданин отделался легкими повреждениями.

На место происшествия прибыла полиция. Станция временно прекратила работать для пассажиров. Журналисты видели у одного из входов пожарную машину.

Правоохранители начали два расследования: по факту насилия против лица, которая имеет государственную власть или несет ответственность за государственную службу, и насилия с применением оружия со стороны лица, которая имеет государственную власть или несет ответственность за государственную службу.

К слову, в Кривом Роге вечером 30 января неизвестный открыл огонь по троллейбусу с пассажирами.