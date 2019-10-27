В Барселоне в поддержку референдума вышли 350 тысяч людей, не обошлось без новых столкновений

В центре Барселоны в субботу, 26 октября, на улицы вышли около 350 тысяч человек. Они продолжают протестовать против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом Мадрида девяти лидерам движения за независимость Каталонии.

Мероприятие проходило по инициативе общественного движения под названием "Национальная ассамблея Каталонии", сообщает La Vanguardia.

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К митингу присоединилась ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители партий, выступающих за независимость региона:

глава регионального правительства Каталонии Ким Торра,

вице-премьер Пере Арагонес,

и председатель местного парламента Рожер Торре.

По словам последнего, присутствующие выступают в поддержку "свободы, амнистии и референдума".

На пути к независимости нет пути назад,

– сказал он.

При этом Торре подчеркнул важность "единства всех сил против репрессий и за демократическое урегулирования" конфликта.

Новые столкновения с полицией

Не обошлось и без новых столкновений митингующих с силовиками в столице Испании.

Издание El Pais сообщило, что беспорядки произошли после массовой акции возле здания управления национальной полиции Барселоны.

Erneut demonstrierten heute 350‘000 Menschen in Barcelona. Seit Einbruch der Dunkelheit toben Krawalle. pic.twitter.com/OlBDIUp91B — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) October 26, 2019

Во время столкновений пострадали около 30 человек. 15 из них – получили серьезные ранения. Среди пострадавших – трое сотрудников полиции.

Es intolerable que Barcelona sufra otra noche de grave violencia independentista. Varios policías y un mosso han resultado heridos. Sánchez debería aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la seguridad de los catalanes y la integridad de los Cuerpos de Seguridad. pic.twitter.com/crj1MzAhrN — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 26, 2019

Почему каталонцы требуют независимости региона?Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше всего налогов в бюджет страны. Это одна из причин, почему представители каталонского национализма стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Также там заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации, говорят на собственном языке и чтят традиции региона.



1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда каталонцы большинство голосов отдали за отделение. Однако власти Испании не признали референдум и его результаты. Уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, в регионе ввели прямое управление, а правительство и парламент распустили.