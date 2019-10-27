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      В Барселоне в поддержку референдума вышли 350 тысяч людей, не обошлось без новых столкновений

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      Новые протесты и столкновения в Барселоне
      Новые протесты и столкновения в Барселоне / AP

      В центре Барселоны в субботу, 26 октября, на улицы вышли около 350 тысяч человек. Они продолжают протестовать против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом Мадрида девяти лидерам движения за независимость Каталонии.

      Мероприятие проходило по инициативе общественного движения под названием "Национальная ассамблея Каталонии", сообщает La Vanguardia.

      К теме: Протесты в Барселоне Испания отказались от переговоров со сторонниками независимости Каталонии

      К митингу присоединилась ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители партий, выступающих за независимость региона:

      • глава регионального правительства Каталонии Ким Торра,
      • вице-премьер Пере Арагонес,
      • и председатель местного парламента Рожер Торре.

      По словам последнего, присутствующие выступают в поддержку "свободы, амнистии и референдума".

      На пути к независимости нет пути назад,
      – сказал он.

      При этом Торре подчеркнул важность "единства всех сил против репрессий и за демократическое урегулирования" конфликта.

      Новые столкновения с полицией

      Не обошлось и без новых столкновений митингующих с силовиками в столице Испании.

      Издание El Pais сообщило, что беспорядки произошли после массовой акции возле здания управления национальной полиции Барселоны.

      Во время столкновений пострадали около 30 человек. 15 из них – получили серьезные ранения. Среди пострадавших – трое сотрудников полиции.

      Почему каталонцы требуют независимости региона?Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше всего налогов в бюджет страны. Это одна из причин, почему представители каталонского национализма стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Также там заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации, говорят на собственном языке и чтят традиции региона.

      1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда каталонцы большинство голосов отдали за отделение. Однако власти Испании не признали референдум и его результаты. Уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, в регионе ввели прямое управление, а правительство и парламент распустили.

      blog_ava
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      26 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Протесты в Барселоне
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