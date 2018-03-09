В центре Ровно застрелился молодой мужчина: фото 18+
В центре Ровно возле площади Независимости в местном фитнес-клубе, расположенном в комплексе Manhattan City Hall, совершил самоубийство человек.
Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Ровенской области.
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Отмечается, что в 14:27 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из бизнес-центров Ровно умер человек.
33-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пока неизвестного самодельного устройства,
– говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ, от выстрела мужчине снесло полчерепа.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.
В ровненском фитнес-клубе застрелился мужчина