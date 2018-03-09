У центрі Рівного застрелився молодий чоловік: фото 18+

У центрі Рівного неподалік майдану Незалежності в місцевому фітнес-клубі, розташованому у комплексі Manhattan City Hall скоїв самогубство чоловік.

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції Рівненської області.

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Зазначається, що о 14:27 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із бізнес-центрів Рівного померла людина.

33-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову із поки що невідомого саморобного пристрою,

– йдеться у повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, від пострілу чоловіку знесло півчерепа.

Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, експерти та патрульна поліція.



У рівненському фітнес-клубі застрелився чоловік