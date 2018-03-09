10:42
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У центрі Рівного застрелився молодий чоловік: фото 18+

2779 Читать новость на русском
У Рівному застрелився чоловік
У Рівному застрелився чоловік / Фото з відкритих джерел

У центрі Рівного неподалік майдану Незалежності в місцевому фітнес-клубі, розташованому у комплексі Manhattan City Hall скоїв самогубство чоловік.

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції Рівненської області.

Читайте також: Депутат намагався покінчити життя самогубством на Житомирщині

Зазначається, що о 14:27 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із бізнес-центрів Рівного померла людина.

33-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову із поки що невідомого саморобного пристрою,
– йдеться у повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, від пострілу чоловіку знесло півчерепа.

Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, експерти та патрульна поліція.


У рівненському фітнес-клубі застрелився чоловік

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Поліція Рівне Самогубство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук