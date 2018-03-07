Депутат намагався покінчити життя самогубством на Житомирщині

У середу, 7 березня, до правоохоронців Житомирщини надійшло повідомлення про госпіталізацію з вогнепальним пораненням 42-річного жителя міста Коростеня.

Про це інформує місцевий відділ комунікації поліції.

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За даними поліції, чоловік намагався покінчити життя самогубством, про що попередньо сповістив своїх рідних. Нині його рятують медики.

Близько 4 ранку чоловік зателефонував своїй матері і повідомив, що має намір вкоротити собі віку. А вже за дві години його госпіталізували медики з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення грудної клітини,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік вистрелив у себе із власного зареєстрованого карабіна.



Відомо, що постраждалий є депутатом Житомирської обласної ради. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі вони з'ясовують всі обставини події.

До слова, у середу, 7 березня, в Україні вступив в дію закон № 2292-VIII, за яким передбачено обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років за доведення до самогубства.