В Киеве люди вышли на митинг, чтобы поддержать Сенцова

В субботу, 2 июня, в Киеве на майдане Незалежности начался митинг в поддержку Олега Сенцова.

Об этом в пярмому эфире 24 Канала рассказала корреспондент.

Читайте также: "Мне надоело": Российский журналист Буртин объявил голодовку в поддержку Сенцова

На Майдане собрались около 100 человек. Оганизаторы поставят театрализованное представление, чтобы обратить внимание всего мира на то, что сейчас происходит с нашими политическими заключенными.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 20 день, участники акций очень волнуются за его состояние здоровья, однако Олег сказал, что он будет голодать до тех пор, пока всех политзаключенных не освободят.

На площади установили "красную карточку" для Кремля от Киева. Также люди пришли с плакатами относительно игнорирования Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.



"Красная карточка" для Кремля от Киева