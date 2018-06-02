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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Киеве люди вышли на митинг, чтобы поддержать Сенцова

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В субботу, 2 июня, в Киеве на майдане Незалежности начался митинг в поддержку Олега Сенцова.

Об этом в пярмому эфире 24 Канала рассказала корреспондент.

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На Майдане собрались около 100 человек. Оганизаторы поставят театрализованное представление, чтобы обратить внимание всего мира на то, что сейчас происходит с нашими политическими заключенными.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 20 день, участники акций очень волнуются за его состояние здоровья, однако Олег сказал, что он будет голодать до тех пор, пока всех политзаключенных не освободят.

На площади установили "красную карточку" для Кремля от Киева. Также люди пришли с плакатами относительно игнорирования Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.


"Красная карточка" для Кремля от Киева

Теги: Новости Украины Новости Киева Олег Сенцов протесты Фотоновости заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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