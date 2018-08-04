В Одессе группа подростков жестоко избила девочку: видео 18+

31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила ровесницу, а затем забрала ее вещи.

Соответствующее видео обнародовала одесситка Екатерина Гринкевич-Раскидная в Facebook.

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На кадрах видно, как группа девушек руками и ногами бьет беззащитную школьницу, толкнув ее на землю. Жертву бьют по голове, животу, часто бьют в лицо, унижают и таскают за волосы.



Вся драка сопровождалось криками "Как это – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.



В избиении участвовали сразу несколько девушек, а парни стояли рядом и наблюдали за происходящим.



В конце видеозаписи подростки вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали ее вещи себе.