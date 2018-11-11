В Почаевской лавре молодой парень совершил самоубийство

9 ноября около полудня в Свято-Успенской Почаевской лавре на Тернопольщине, 18-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает местное издание "За Збручем".

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Известно, что юноша выпрыгнул со смотровой площадки Лавры и разбился насмерть.

"Не предотвратила непоправимое и многочисленная "казацкая" охрана Почаевского монастыря УПЦ МП, главной задачей которой, очевидно, остается не пускать к украинской святыне противников Московского Патриархата", – отмечается в сообщении.

Как отмечается, это уже не первый случай самоубийства в Почаевской Лавре. В прошлом году после беседы с московскими священниками в том же месте покончил с собой участник АТО.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что наместник Почаевской лавры митрополит Владимир Мороз призывает верующих готовиться к физической защите храма, который якобы планируют захватить, и этим создает искусственный конфликт вокруг святыни. Поэтому депутаты Тернопольского областного совета просят правоохранителей взять под охрану лавру.

Свято-Успенская Почаевская лавра

Православный мужской монастырь в Почаеве на Тернопольщине со статусом лавры. Является крупнейшей православной святыней на Волыни и второй после Киево-Печерской лавры. Является объектом национального значения и государственной собственностью. Сейчас находится в аренде Украинской православной церкви Московского патриархата.