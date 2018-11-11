У Почаївській лаврі молодий хлопець скоїв самогубство

9 листопада близько обіду у Свято-Успенській Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, 18-річний хлопець покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє місцеве видання "За Збручем".

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Відомо, що юнак вистрибнув з оглядового майданчика Лаври і розбився насмерть.

"Не запобігла непоправному і чисельна "козацька" охорона Почаївського монастиря УПЦ МП, головним завданням якої, вочевидь, залишається не впускати до української святині противників Московського Патріархату", – наголошується у повідомленні.

Як зазначається, це вже не перший випадок самогубства в Почаївській Лаврі. Минулого року після бесіди з московськими священиками у тому ж місці вкоротив собі віку учасник АТО.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що намісник Почаївської лаври митрополит Володимир Мороз закликає вірян готуватися до фізичного захисту храму, який нібито планують захопити, і цим створює штучний конфлікт навколо святині. Через це депутати Тернопільської обласної ради просять правоохоронців взяти під охорону лавру.

Свято-Успенська Почаївська лавраПравославний чоловічий монастир у Почаєві на Тернопільщині зі статусом лаври. Є найбільшою православною святинею Волині та другою після Києво-Печерської лаври. Є об'єктом національного значення і державною власністю. Наразі перебуває в оренді Української православної церкви Московського патріархату.