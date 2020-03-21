В Тернополе ввели " масочный режим, общественный транспорт перестанет курсировать
Из-за распространения коронавируса в Тернополе с 23 марта полностью прекратит курсировать общественный транспорт. А по городу вводят масочный режим.
Усилить карантинные меры принял решение Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом. Видео заседания распространили на TV-4.
Читайте также В Черновцах вводят обязательный масочный режим и другие ограничения
С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта,
– сообщают в штабе.
Перевозить будут только работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города:
- медиков;
- работников органов государственной власти и местного самоуправления;
- коммунальщиков;
- работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания;
- сотрудников аптек, Укрпочты, аварийных служб.
На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг. А на территории Тернопольской общины ввели масочный режим.
Что известно о штаб для борьбы с коронавирусом? В Тернополе создали специальный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Его возглавил городской голова Сергей Надал.
Основное про коронавирус в Тернополе
- первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;
- после этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.