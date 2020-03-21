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      В Тернополе ввели " масочный режим, общественный транспорт перестанет курсировать

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      Из-за распространения коронавируса в Тернополе с 23 марта полностью прекратит курсировать общественный транспорт. А по городу вводят масочный режим.

      Усилить карантинные меры принял решение Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом. Видео заседания распространили на TV-4.

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      С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта,
      – сообщают в штабе.

      Перевозить будут только работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города:

      • медиков;
      • работников органов государственной власти и местного самоуправления;
      • коммунальщиков;
      • работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания;
      • сотрудников аптек, Укрпочты, аварийных служб.

      На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг. А на территории Тернопольской общины ввели масочный режим.

      Что известно о штаб для борьбы с коронавирусом? В Тернополе создали специальный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Его возглавил городской голова Сергей Надал.

      Основное про коронавирус в Тернополе

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Украины Медицина Укрпошта Транспорт Тернополь
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