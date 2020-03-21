В Тернополе ввели " масочный режим, общественный транспорт перестанет курсировать

Из-за распространения коронавируса в Тернополе с 23 марта полностью прекратит курсировать общественный транспорт. А по городу вводят масочный режим.

Усилить карантинные меры принял решение Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом. Видео заседания распространили на TV-4.

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С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта,

– сообщают в штабе.

Перевозить будут только работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города:

медиков;

работников органов государственной власти и местного самоуправления;

коммунальщиков;

работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания;

сотрудников аптек, Укрпочты, аварийных служб.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг. А на территории Тернопольской общины ввели масочный режим.

Что известно о штаб для борьбы с коронавирусом? В Тернополе создали специальный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Его возглавил городской голова Сергей Надал.

Основное про коронавирус в Тернополе

первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;

после этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.