У Тернополі ввели масковий режим, громадський транспорт перестане курсувати

Через поширення коронавірусу у Тернополі з 23 березня повністю припинить курсувати громадський транспорт. А по місту вводять масковий режим.

Посилити карантинні заходи прийняв рішення Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. Відео засідання поширили на TV-4.

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З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту,

– повідомляють у штабі.

Перевозити будуть лише працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:

медиків;

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;

комунальників;

працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування;

співробітників аптек, Укрпошти, аварійних служб.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг. А на території Тернопільської громади ввели масковий режим.

Що відомо про штаб для боротьби з коронавірусом? У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Його очолив міський голова Сергій Надал.

Основне про коронавірус у Тернополі

перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;

після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.