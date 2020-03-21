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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Тернополі ввели масковий режим, громадський транспорт перестане курсувати

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      У Тернополі посилюють карантин / 0352.ua

      Через поширення коронавірусу у Тернополі з 23 березня повністю припинить курсувати громадський транспорт. А по місту вводять масковий режим.

      Посилити карантинні заходи прийняв рішення Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. Відео засідання поширили на TV-4.

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      З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту,
      – повідомляють у штабі.

      Перевозити будуть лише працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:

      • медиків;
      • працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;
      • комунальників;
      • працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування;
      • співробітників аптек, Укрпошти, аварійних служб.

      На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг. А на території Тернопільської громади ввели масковий режим.

      Що відомо про штаб для боротьби з коронавірусом? У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Його очолив міський голова Сергій Надал.

      Основне про коронавірус у Тернополі

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Медицина Укрпошта Транспорт Тернопіль
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