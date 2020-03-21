У Тернополі ввели масковий режим, громадський транспорт перестане курсувати
Через поширення коронавірусу у Тернополі з 23 березня повністю припинить курсувати громадський транспорт. А по місту вводять масковий режим.
Посилити карантинні заходи прийняв рішення Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. Відео засідання поширили на TV-4.
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З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту,
– повідомляють у штабі.
Перевозити будуть лише працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:
- медиків;
- працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;
- комунальників;
- працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування;
- співробітників аптек, Укрпошти, аварійних служб.
На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг. А на території Тернопільської громади ввели масковий режим.
Що відомо про штаб для боротьби з коронавірусом? У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Його очолив міський голова Сергій Надал.
Основне про коронавірус у Тернополі
- перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;
- після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.