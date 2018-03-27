В Украине презентовали фильм о подвиге украинских моряков во время российской оккупации Крыма

В Черкассах презентовали первую военную драму "Черкассы" о сопротивлении украинских моряков в начале оккупации Крыма Россией. Режиссером картины стал Тимур Ященко.

Сюжет фильма разворачивается вокруг украинских матросов, корабль которых в марта 2014 года заблокировали российские оккупационные войска в бухте Донузлав. Морской тральщик "Черкассы" единственный из 13 украинских кораблей, чья команда даже под прицелом смерти не спустила флаг.

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Три недели без связи и любой помощи моряки высоко держали государственный флаг даже в окружении вражеских солдат. Ведь пока был хоть один флаг, Крым не считался захваченным.

Вечером, 25 марта, российские военные захватили корабль. Штурмовали с помощью двух вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров. Чтобы эти эмоции точно передать в фильме, тогдашний командир корабля Юрий Федаш консультировал режиссера.

Прежде всего, я вычислил неблагонадежный личный состав и высадил его с корабля. У нас все ребята были патриотически настроены. Я повлиял на то, чтобы поступление информации из внешних источников не содержало каких-то сепаратистских настроений,

– отметил режиссер фильма Тимур Ященко.

Бюджет фильма – 40 миллионов гривен. 17 из них – государственное финансирование. На широкий экран лента выйдет на День Независимости, 24 августа.