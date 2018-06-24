В Украине запретили популярное обезболивающее

Гослекслужба Украины временно запретила популярный медикамент-спазмолитик "Комбиспазм" индийского производства.

Об этом свидетельствует распоряжение от 23 июня, опубликованное на сайте ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Комбиспазм", серии EPD18001A1 производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед", Индия, до отдельного решения", – говорится в распоряжении, подписанном главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Натальей Гудзь.

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Субъекты хозяйствования, которые хранят, используют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять этот препарат из обращения и поместить его в карантин.

Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.

Распоряжение о запрете "Комбиспазма"

К слову, ранее в Украине временно запретили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, вакцину для профилактики полиомиелита и пасту для перорального применения.