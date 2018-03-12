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В Запорожье священника УПЦ МП выгнали из храма из-за молитвы за победу ВСУ на Донбассе

09:12, сегодня 940 Читати новину українською

В Запорожье священника Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода за украинскую позицию. Он молился за победу украинских войск на Донбассе и отказался упоминать в богослужениях одиозного главу РПЦ патриарха Кирилла.

О наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении парней. Те покинули храм только после вызова полиции.

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"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично", – заявил священник.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался. С журналистами он тоже решил не говорить.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.

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Стоит напомнить, что это не первый скандал, в который попадает УПЦ МП в Запорожье. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья УПЦ МП религия
Источник: 24 Канал
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