В Венгрии заявили, что их граница безопасна

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Люксембурге, где министры иностранных дел ЕС обсудили войну и продовольственный кризис в мире.

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Он подчеркнул, что не разумно пытаться разрешить этот кризис, посылая больше оружия. Также Сийярто сказал, что границы Венгрии защищены, поскольку по венгерской территории не транспортируют оружие.

Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не поставляет оружие. Венгрия имеет логистические возможности, позволяющие нам быстро обрабатывать экспорт,

– заявил глава МИД Венгрии.

Украина разработала два маршрута для экспорта зерна

Россия заминировала Черное море и разместила свои корабли, что в совокупности блокирует украинские порты. Это в свою очередь препятствует экспорту украинского зерна по морю и создало продовольственный кризис в мире.

Пока украинские порты заблокированы, правительство решило искать альтернативные пути. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна. По его словам, Украина может производить экспорт через территории Румынии и Польши.

Недавно президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что только за один месяц транзит украинского зерна через порт Констанца вырос в 4 раза.

Замглавы МИД Дмитрий Сеник также говорил, что Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия. Венгрия может стать четвертым коридором для украинской продукции.

В то же время, Украина не оставляет надежд разблокировать свои порты в Черном море. Президент Владимир Зеленский информировал, что Украина ведет переговоры с Великобританией и Турцией, чтобы обеспечить вывоз зерна.

Кроме того, участие в операции по разблокировке порта Одессы готова принять Франция.

Что касается России, то там цинично считают, что не блокируют украинские порты. Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз предложил транспортировать зерно через Беларусь, с территории которой россияне обстреливают украинские города.

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