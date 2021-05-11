Утром 11 мая в школе в российской Казани произошла смертельная стрельба, в которой погибли 8 человек. Пока неизвестно, как именно стрелок смог попасть в школу с оружием и почему его не остановили на улице раньше.

Парня уже задержали и допросили: им оказался 19-летний бывший ученик этой же школы. Появилось видео с камер наблюдения, где виден путь стрелка к своей цели.

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Как Ильназ с оружием шел по улице

В соцсетях с иронией отмечают, что это "обычный день в Татарстане". На кадрах видно, что парень в руках держит рюкзак, а ружье наперевес повесил на плечо.

Когда он увидел, как кто-то его снимает, то помахал рукой.

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На фото, которые Ильназ опубликовал в своем телеграмме, видно: он был в маске с надписью "Бог". Именно так он назвал канал и приказывал себя величать. Парень заявлял, что хочет избавить мир от "биологического мусора".

Когда Ильназ получил разрешение на оружие

Нападавший стрелял из гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Разрешение на него парень получил лишь 28 апреля – через два дня после отчисления из колледжа. Больше о том, что известно о нападающем, читайте по этой ссылке.

Стрельба в школе в Казани: главное