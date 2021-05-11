Уранці 11 травня у школі в російській Казані сталася смертельна стрілянина, у якій загинули 8 осіб. Наразі невідомо, як саме стрілець зміг потрапити до школи зі зброєю та чому, його не спинили на вулиці раніше.

Хлопця вже затримали і допитали: ним виявився 19-річний колишній учень цієї ж школи. З'явилося відео з камер спостереження, де видно шлях стрільця до своєї цілі.

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Як Ільназ зі зброєю йшов вулицею

У соцмережах з іронією зазначають, що це "звичайний день у Татарстані". На кадрах видно, що хлопець у руках тримає рюкзак, а рушницю напереваги повісив на плече.

Коли він побачив, як хтось його знімає, то помахав рукою.

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На фото, які Ільназ опублікував у своєму телеграмі, видно: він був у масці з написом "Бог". Саме так він назвав канал і наказував себе величати. Хлопець заявляв, що хоче позбавити світ від "біологічного сміття".

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