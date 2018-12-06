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      Влияние Москвы на выборы уменьшится, – эксперт об упрощении получения украинцами паспортов РФ

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      Путин решил упростить предоставление гражданства РФ украинцам
      Путин решил упростить предоставление гражданства РФ украинцам / Фото из открытых источников

      Упрощая предоставление гражданства России для украинцев, Москва легализует тех наших граждан, которые давно работают в РФ и не чувствуют себя особенно украинцами. Но больших очередей не будет.

      Такое мнение 24 каналу выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      Как отмечает эксперт, украинцы, работающие в России, долго живут в информационном и гуманитарном пространстве РФ и находятся по другую сторону Украины. Также это возможность быстро предоставить гражданство жителям оккупированных территорий.

      Упрощение получения гражданства РФ украинцам – возможность Москве улучшить дисбаланс относительно славянского населения в государстве. Там сильно увеличилось количество мусульман. И славянское население проигрывает,
      – говорит Леонов.

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      Политолог считает, что для Украины это может быть позитивом. Во-первых, – говорит Александр Леонов, люди определятся, где их родина. Во-вторых, в связи с фактическим замораживанием дипломатических отношений между Украиной и Россией это уменьшит влияние Москвы на выборы.

      Россия смиряется с тем, что Украина уходит из ее орбиты. И они забирают тех, кто ориентирован на РФ. Для россиян из-за введения военного положения усложнен процесс пересечения границы с Украиной. Москва не сможет больше влиять на наши выборы, используя голоса лояльных к себе граждан,
      – уверен Александр Леонов.

      В то же время, отмечает политолог, больших очередей за паспортами России не будет. Многие украинцы захотят иметь два паспорта. Немало их давно имеют. И это не секрет. На это, говорит Леонов, сложно повлиять. Возможно, нужно внести изменения в законодательство и четко прописать возможности для прекращения украинского гражданства. Но лишить гражданства Украины можно только тех, против кого есть конкретные доказательства.

      Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцами гражданства Российской Федерации. В России хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".

      Как известно, из-за агрессии России в Азовском море Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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