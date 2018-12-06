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      Вплив Москви на вибори зменшиться, – експерт про спрощення отримання українцями паспортів РФ

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      Путін вирішив спростити надання громадянства РФ українцям
      Путін вирішив спростити надання громадянства РФ українцям / Фото з відкритих джерел

      Спрощуючи надання громадянства Росії для українців, Москва легалізує тих наших громадян, які давно працюють у РФ і не відчувають себе особливо українцями. Але великих черг не буде.

      Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      Як зазначає експерт, українці, які працюють в Росії, довго живуть в інформаційному і гуманітарному просторі РФ і перебувають по інший бік України. Також це можливість швидко надати громадянство мешканцям окупованих територій.

      Спрощення отримання громадянства РФ українцям – можливість Москві покращити дисбаланс щодо слов’янського населення в державі. Там сильно збільшилася кількість мусульман. І слов’янське населення програє,
      – говорить Леонов.

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      Політолог вважає, що для України це може бути позитивом. По-перше, говорить Олександр Леонов, люди визначаться, де їхня батьківщина. По-друге, у зв’язку з фактичним замороженням дипломатичних відносин між Україною і Росією це зменшить вплив Москви на вибори.

      Росія змиряється з тим, що Україна іде з її орбіти. І вони забирають тих, хто орієнтований на РФ. Для росіян через введення воєнного стану ускладнений процес перетину кордону з Україною. Москва не зможе більше впливати на наші вибори, використовуючи голоси лояльних до себе громадян,
      – переконаний Олександр Леонов.

      Водночас, зазначає політолог, великих черг за паспортами Росії не буде. Багато хто з українців захоче мати два паспорти. Чимало їх давно мають. І це не секрет. На це, говорить Леонов, складно вплинути. Можливо, потрібно внести зміни до законодавства і чітко прописати можливості для припинення українського громадянства. Але позбавити громадянства України можна тільки тих, проти кого є конкретні докази.

      Нагадаємо, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. В Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      Як відомо, через агресію Росії в Азовському морі Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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