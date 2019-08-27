Во что вкладывают заработанные за границей деньги украинцы

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

Одна из причин – недоверие к местным банкам. Об этом сообщает издание Financial Times.

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В результате – вокруг городов, где заработок за рубежом пользуется популярностью, растут многоэтажные жилые комплексы. В частности, вблизи Львова и Николаева (Львовская область). Застройщики утверждают, что более половины их клиентов – трудовые магранты. Лишь в 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов с помощью банковских переводов.

Кроме работников из Западной Украины, все чаще приезжают жители Востока и Юга.

Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Ранее это были, в основном, западные украинцы,

– подтвердил глава Fundacja Nasz Wybor, варшавского фонда поддержки украинцев в Польше.

Однако трудовая миграция имеет и негативные последствия. В результате оттока рабочей силы уже к 2025 году системы социального и пенсионного обеспечения в Украине могут снизиться.

Что известно о трудовой миграции украинцев

По информации Министерства социальной политики:

• на постоянной основе за пределами Украины работает более 3 миллиона граждан,

• на временной – от 7 до 9 миллионов.

В партии "Слуга народа", которая получила большинство в парламенте, считают, что решить эту проблему поможет ведение экономического паспорта. Он позволит контролировать расходы и привлечение каждого украинца в экономическую жизнь страны.

Кроме того, с помощью него все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.