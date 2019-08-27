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      Во что вкладывают заработанные за границей деньги украинцы

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      Трудовые мигранты из Украины
      Трудовые мигранты из Украины / Jed Owen на Unsplash

      Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

      Одна из причин – недоверие к местным банкам. Об этом сообщает издание Financial Times.

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      В результате – вокруг городов, где заработок за рубежом пользуется популярностью, растут многоэтажные жилые комплексы. В частности, вблизи Львова и Николаева (Львовская область). Застройщики утверждают, что более половины их клиентов – трудовые магранты. Лишь в 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов с помощью банковских переводов.

      Кроме работников из Западной Украины, все чаще приезжают жители Востока и Юга.

      Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Ранее это были, в основном, западные украинцы,
      – подтвердил глава Fundacja Nasz Wybor, варшавского фонда поддержки украинцев в Польше.

      Однако трудовая миграция имеет и негативные последствия. В результате оттока рабочей силы уже к 2025 году системы социального и пенсионного обеспечения в Украине могут снизиться.

      Что известно о трудовой миграции украинцев

      По информации Министерства социальной политики:

      • на постоянной основе за пределами Украины работает более 3 миллиона граждан,
      • на временной – от 7 до 9 миллионов.

      В партии "Слуга народа", которая получила большинство в парламенте, считают, что решить эту проблему поможет ведение экономического паспорта. Он позволит контролировать расходы и привлечение каждого украинца в экономическую жизнь страны.

      Кроме того, с помощью него все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

      blog_ava
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      Теги: Инвестиции Новости Львова Государственная миграционная служба Иммигранты Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Украины
      Источник: 24 канал
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