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      Во Львове открыли первый в Западной Украине банк крови для собак

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      Банк крови во Львове открыли в клинике коммунального приюта для животных. Теперь, чтобы он заработал в полную силу, нужны собаки-доноры. К ним есть несколько требований: возраст – от 2 до 8 лет и вес – от 25 кг. Обязательным является и регулярная вакцинация.

      По словам директора КП "Лев" Оксаны Кошак, отныне они могут переливать кровь тем животным, которым она нужна: и беспризорным, и домашним животным. Переливание крови для хозяина собаки будет стоить 2100 гривен.

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      Первой для новосозданного банка сдала свою кровь Бонита. Эту собаку можно считать опытным донором, ведь она уже дважды спасала жизнь четвероногим друзьям. На этот раз Бонита сдала почти 400 граммов крови.

      "Бони – означает "Мила". И она на самом деле очень милая, она прекрасно справилась со своей миссией, причем спокойно", – рассказывает владелица Бониты Евгения Левит.

      Собака Боніта першою стала донорем крові
      Собака Бонита первой стала донором крови

      Ветеринары уверяют, что отбор крови у собаки – вполне безопасный для ее здоровья. Главное, чтобы само животное относилось к этому спокойно.

      А для быстрого поиска донора создали специальную базу. Владельцы животных могут вносить группу крови и информацию о состоянии здоровья своих домашних любимцев. В будущем банк крови будет работать и для других домашних животных.

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      Теги: Новости Украины Медицина Мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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