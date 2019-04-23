Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Жертвы терактов на Шри-Ланке
В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 09:00 – пророссийские боевики в течение суток 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один военный погиб и трое получили ранения. На Шри-Ланке жертв терактов почтили тремя минутами молчания. В целом, количество жертв серии взрывов на острове увеличилась до 310. Полиция уже арестовала 40 подозреваемых.
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Источник: 24 канал
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