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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Жертвы терактов на Шри-Ланке

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 09:00 – пророссийские боевики в течение суток 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один военный погиб и трое получили ранения. На Шри-Ланке жертв терактов почтили тремя минутами молчания. В целом, количество жертв серии взрывов на острове увеличилась до 310. Полиция уже арестовала 40 подозреваемых.

      Также в выпуске:

      Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к будущему президенту Зеленскому.

      Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании УПЦ МП.

      На Херсонщине расцвели сотни тысяч тюльпанов.

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      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Жертвы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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