Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Жертвы терактов на Шри-Ланке

В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 09:00 – пророссийские боевики в течение суток 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один военный погиб и трое получили ранения. На Шри-Ланке жертв терактов почтили тремя минутами молчания. В целом, количество жертв серии взрывов на острове увеличилась до 310. Полиция уже арестовала 40 подозреваемых.

Также в выпуске: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к будущему президенту Зеленскому. Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании УПЦ МП. На Херсонщине расцвели сотни тысяч тюльпанов.

Источник: 24 канал