Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Жертви терактів на Шрі-Ланці

У випуску новин за 23 квітня станом на 09:00 – проросійські бойовики протягом доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один військовий загинув та троє отримали поранення. На Шрі-Ланці жертв терактів вшанували трьома хвилинами мовчання. Загалом, кількість жертв серії вибухів на острові збільшилася до 310. Поліція вже арештувала 40 підозрюваних.

Також у випуску: Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Зеленського. Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування УПЦ МП. На Херсонщині розквітли сотні тисяч тюльпанів.

Джерело: 24 канал