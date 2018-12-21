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      Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей

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      В некоторых городах "забыли" о запрете запускать салюты
      В некоторых городах "забыли" о запрете запускать салюты / 24 канал

      Одним из атрибутов новогодних праздников считают салюты и фейерверки. И если даже до начала военных действий не все украинцы любили такие развлечения, теперь подавляющее большинство считает их неуместными. Запрещены или нет пиротехнические развлечения и как могут наказать за запуск салюта, разбирался 24 канал.

      Пиротехника – развлечения не только для детей, а иногда и не для взрослых. Часто после запуска салюта люди оказываются в больницах: кто-то-за несоблюдения правил безопасности, другие страдают от некачественных подделок. Есть и такие, у кого эти взрывы могут спровоцировать обострение психических реакций.

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      Мораторий на салюты

      После начала российской агрессии, такие развлечения должны были бы уйти в небытие. Несколько лет назад запрет за несанкционированный запуск фейерверков и салютов ввели несколько городских советов. Это делалось во исполнение Указа Президента о введении в действие решения Совета безопасности и обороны. Действует такой запрет и в Киеве.

      Согласно решению Киевского городского совета от 17 мая 2018 года, на территории города Киева запрещено проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий. Срок действия настоящего решения распространяется на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
      – отметил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

      головна ялинка, салют
      Фейерверк красивое развлечение, но уместно ли?

      Правда, все, кто присутствовал на открытии главной елки страны, смогли наглядно убедиться – запрет на салюты не выполняется. Даже на самом высоком уровне, поэтому не удивительно, что в ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов и городков зазвучит канонада из салютов и фейерверков.

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      Так происходит из-за того, что запрет есть, а наказания фактически нет. Ведь в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях изменения, которые бы касались ответственности за запуск фейерверков, не вносились. Хоть в полиции могут фиксировать админправонарушения, но на самом деле это делается неохотно.

      Хочешь салют – езжай на Восток

      В общем, в стране, где уже который год подряд продолжаются бои за Независимость, а в нескольких областях введено военное положение, такое развлечение выглядит неэтичным. У военных, которые вернулись с Востока, взрывы пиротехники могут вызвать негативные ассоциации. Психологи считают, что у ветеранов такие развлечения гражданских могут спровоцировать не только психологическую травму, но и приступ агрессии.

      У участников боевых действий, находившихся под обстрелами, громкие звуки ассоциируются с потерями и трагическими событиями. Конечно, они будут реагировать на такие вещи. У одних реакция будет проявляться внешне, в других – нет. К примеру, услышав выстрел ветеран может упасть на землю. Иногда человек внешне остается спокойным, но внутри у него точно что-то йокнет. Такие развлечения могут спровоцировать конфликтные ситуации: тому, кто запускает салюты, могут "нахлопать" по голове,
      - рассказывает военный психолог ОО "Побратимы", Андрей Козинчук.

      воєнні дії, Схід, обстріли
      Всех любителей фейерверков военные приглашают на Восток

      Правда, не стоит думать, что пиротехника негативно влияет на всех военных, большинству все же удается приспособиться к мирной жизни.

      На самом деле, мы не говорим – все ветераны страдают от взрывов фейерверков. Статистических данных по этому вопросу у меня нет. Но из многочисленных бесед с ветеранами могу сказать – большинство все же приспосабливается к мирной жизни, в частности, и таким моментам. Однозначно, что ничего хорошего военным это не приносит. Неоднократно с ветеранами обсуждали запуск фейерверков, и они сходятся во мнении – хочешь таких развлечений, подписывай контракт и езжай на бурный Восток. Тогда фейерверки и салюты станут обыденным "развлечением",
      – добавляет психолог.

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      Беспокоит военного психолога и отношение ветеранов к празднику: одни военные готовятся и ждут, другие – скучают за родными, которые в это время будут далеко.

      Я проводил небольшой опрос – как вы хотите провести Новый год. Большинство ответили, что с семьей. Для тех, кто не принимал участия в военных действиях, семья – жена, дети. Для ветерана это понятие несколько другое. Для них семья это, в частности, и побратимы. Ведь семья – это там, где человек чувствует себя в безопасности. Представляете, насколько несправедливо, когда ты чувствовал себя в большей безопасности, находясь на Востоке, чем дома? Так происходит из-за того, что дома ветераны не всегда могут контролировать ситуацию,
      ​– рассказывает Андрей Козинчук.

      Поэтому, решая запускать или нет фейерверк, стоит вспомнить о тех, кто нас защищает. Ведь такое веселье может повредить их адаптацию к мирной жизни. Сопоставимы ли развлечения с последствиями, каждый решает для себя.

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      Напомним, что решение о запрете запуска фейерверков и использования прочей пиротехники впервые было принято 25 декабря 2014 года. Такое решение приняли полагая, что запуск салютов и проведение других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Публикации Статьи Новогодние праздники Психология Операция Объединенных сил КГГА Отдых
      Источник: 24 канал
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