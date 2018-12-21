Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей

Одним из атрибутов новогодних праздников считают салюты и фейерверки. И если даже до начала военных действий не все украинцы любили такие развлечения, теперь подавляющее большинство считает их неуместными. Запрещены или нет пиротехнические развлечения и как могут наказать за запуск салюта, разбирался 24 канал.

Пиротехника – развлечения не только для детей, а иногда и не для взрослых. Часто после запуска салюта люди оказываются в больницах: кто-то-за несоблюдения правил безопасности, другие страдают от некачественных подделок. Есть и такие, у кого эти взрывы могут спровоцировать обострение психических реакций.

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Мораторий на салюты

После начала российской агрессии, такие развлечения должны были бы уйти в небытие. Несколько лет назад запрет за несанкционированный запуск фейерверков и салютов ввели несколько городских советов. Это делалось во исполнение Указа Президента о введении в действие решения Совета безопасности и обороны. Действует такой запрет и в Киеве.

Согласно решению Киевского городского совета от 17 мая 2018 года, на территории города Киева запрещено проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий. Срок действия настоящего решения распространяется на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,

– отметил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.



Фейерверк красивое развлечение, но уместно ли?

Правда, все, кто присутствовал на открытии главной елки страны, смогли наглядно убедиться – запрет на салюты не выполняется. Даже на самом высоком уровне, поэтому не удивительно, что в ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов и городков зазвучит канонада из салютов и фейерверков.

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Так происходит из-за того, что запрет есть, а наказания фактически нет. Ведь в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях изменения, которые бы касались ответственности за запуск фейерверков, не вносились. Хоть в полиции могут фиксировать админправонарушения, но на самом деле это делается неохотно.

Хочешь салют – езжай на Восток

В общем, в стране, где уже который год подряд продолжаются бои за Независимость, а в нескольких областях введено военное положение, такое развлечение выглядит неэтичным. У военных, которые вернулись с Востока, взрывы пиротехники могут вызвать негативные ассоциации. Психологи считают, что у ветеранов такие развлечения гражданских могут спровоцировать не только психологическую травму, но и приступ агрессии.

У участников боевых действий, находившихся под обстрелами, громкие звуки ассоциируются с потерями и трагическими событиями. Конечно, они будут реагировать на такие вещи. У одних реакция будет проявляться внешне, в других – нет. К примеру, услышав выстрел ветеран может упасть на землю. Иногда человек внешне остается спокойным, но внутри у него точно что-то йокнет. Такие развлечения могут спровоцировать конфликтные ситуации: тому, кто запускает салюты, могут "нахлопать" по голове,

- рассказывает военный психолог ОО "Побратимы", Андрей Козинчук.



Всех любителей фейерверков военные приглашают на Восток

Правда, не стоит думать, что пиротехника негативно влияет на всех военных, большинству все же удается приспособиться к мирной жизни.

На самом деле, мы не говорим – все ветераны страдают от взрывов фейерверков. Статистических данных по этому вопросу у меня нет. Но из многочисленных бесед с ветеранами могу сказать – большинство все же приспосабливается к мирной жизни, в частности, и таким моментам. Однозначно, что ничего хорошего военным это не приносит. Неоднократно с ветеранами обсуждали запуск фейерверков, и они сходятся во мнении – хочешь таких развлечений, подписывай контракт и езжай на бурный Восток. Тогда фейерверки и салюты станут обыденным "развлечением",

– добавляет психолог.

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Беспокоит военного психолога и отношение ветеранов к празднику: одни военные готовятся и ждут, другие – скучают за родными, которые в это время будут далеко.

Я проводил небольшой опрос – как вы хотите провести Новый год. Большинство ответили, что с семьей. Для тех, кто не принимал участия в военных действиях, семья – жена, дети. Для ветерана это понятие несколько другое. Для них семья это, в частности, и побратимы. Ведь семья – это там, где человек чувствует себя в безопасности. Представляете, насколько несправедливо, когда ты чувствовал себя в большей безопасности, находясь на Востоке, чем дома? Так происходит из-за того, что дома ветераны не всегда могут контролировать ситуацию,

​– рассказывает Андрей Козинчук.

Поэтому, решая запускать или нет фейерверк, стоит вспомнить о тех, кто нас защищает. Ведь такое веселье может повредить их адаптацию к мирной жизни. Сопоставимы ли развлечения с последствиями, каждый решает для себя.

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Напомним, что решение о запрете запуска фейерверков и использования прочей пиротехники впервые было принято 25 декабря 2014 года. Такое решение приняли полагая, что запуск салютов и проведение других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение.