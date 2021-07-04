Помощь пострадавшей оказали специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К оказанию помощи привлекли 4 человек личного состава и 1 единицу техники.

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"3 июля в 10:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Инженерной Шевченковского района Днепра, рука женщины застряла в тестомесильной машине", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Как удалось освободить руку потерпевшей

Спасатели прибыли на место инцидента и установили, что потерпевшей является 43 летняя женщина, рука которой во время смешивания теста застряла в тестомешалке. Освободить руку женщины специалистам ГСЧС удалось с помощью электроножниц.

"Пострадавшую передали сотрудникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Городскую клиническую больницу №16", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Обратите внимание! 20 июня во Львове спасатели помогли потерпевшей 11-летней девочке, ногу которой зажало между бетонными плитами.