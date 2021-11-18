Радостную новость сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Важно Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за смерти участника группы
Как отметил Кулеба, украинские туристы уже сегодня, 18 ноября, должны вернуться в Украину. Они вынужденно задержались в Турции более месяца.
Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, вернутся на Родину,
– сказал глава МИД.
По его словам, дипломатические учреждения Украины в Турции с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой способствовали ускорению досудебного расследования дела. Ведь, как известно, украинцев не хотели выпускать из Турции до конца расследования и проведения всех необходимых экспертиз.
Кулеба добавил, что украинцы возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело о смерти нашего гражданина.
Мы никогда не бросим своих в беде, и это наш непреложный принцип,
– подчеркнул Кулеба.
Что известно об инциденте с украинцами в Турции
- 15 октября группа украинцев из Ровно, Киева и Запорожья полетела в Турцию. Путешественники планировали отправиться в поход по Ликийской тропе. Но уже 17 октября один из участников группы решил покончить с собой.
- Турецкие правоохранители отказались отпускать на родину украинцев до завершения экспертизы предмета, которым были нанесены ранения. Поэтому вся группа была вынуждена находиться в Турции более месяца.
- Участница группы Виктория Скрипка рассказала, что именно другие украинцы через социальные сети помогли им найти дешевое жилье в Турции и человека, который согласился быть переводчиком в суде.