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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский призвал Минздрав неустанно информировать украинцев о коронавирусе

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      Зеленский провел ежедневное совещание относительно коронавируса / president.gov.ua

      Президент провел ежедневное совещание относительно борьбы с распространением коронавируса. Владимир Зеленский призвал Минздрав продолжать информировать украинцев о рисках заражения и способах защиты от COVID-19. Кроме того, вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц касаемо их обеспечения средствами защиты и оборудованием.

      Зеленский встретился 7 апреля с представителями правительства и всех ведомств на ежедневном совещании. Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

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      Об информировании о коронавирусе

      Президент настоял, чтобы Минздрав продолжал информировать украинцев о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от недуга.

      Ежедневно по разным каналам – и по телевидению, и в соцсетях – вы должны неутомимо давать рекомендации по превентивным мерам, особенно для людей, которые в зоне высокого риска,
      – отметил президент.

      Кроме того, на встрече говорили об улучшении информирования людей относительно эпидемии во время Пасхальных праздников. Об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и других людей рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

      "Надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", – отметил Ермак.

      О работе больниц

      На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц. В них будет идти речь об обеспечении медучреждений средствами защиты, оборудованием и работниками. На необходимости такой программы акцентировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Она нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров,
      – сказал Шмыгаль.

      Также говорили о завершении проверки обустройства региональных лабораторий. Обратили внимание и на возможности совершения богослужений онлайн.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 462 случая заражения коронавирусом. Умерли 45 человек, выздоровели – 28.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.

      Нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Андрей Ермак Пасха Медицина Министерство здравоохранения Украины Денис Шмыгаль Владимир Зеленский
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