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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський закликав МОЗ невтомно інформувати українців про коронавірус

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      Зеленський провів щоденну нараду щодо коронавірусу / president.gov.ua

      Президент провів щоденну нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський закликав МОЗ продовжувати інформувати українців про ризики зараження та способи захисту від COVID-19. Крім того, невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту та обладнанням.

      Зеленський зустрівся 7 квітня з представниками уряду та усіх відомств на щоденній нараді. Про це інформує пресслужба Президента України.

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      Про інформування щодо коронавірусу

      Президент наполіг, щоб МОЗ продовжувало інформувати українців про ризики зараження коронавірусом, а також способи захисту від недуги.

      Щодня різними каналами – і по телебаченню, і в соцмережах – ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику,
      – зазначив президент.

      Крім того, на зустрічі говорили про покращення формування людей щодо епідемії під час Великодніх свят. Про відповідальність не тільки за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких та інших людей розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

      "Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно", – наголосив Єрмак.

      Про роботу лікарень

      На нараді повідомили, що незабаром у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень. У них йтиме мова про забезпечення медзакладів засобами захисту, обладнанням та працівниками. На необхідності такої програми закцентував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

      Вона потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів,
      – Шмигаль.

      Також говорили про завершення перевірки облаштування регіональних лабораторій. Звернули увагу і на можливості здійснення богослужінь онлайн.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 462 випадки зараження коронавірусом. Померли 45 людей, одужали – 28.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Андрій Єрмак Великдень Карантин в Україні 2020 Медицина Міністерство охорони здоров’я Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України
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