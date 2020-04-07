Зеленський закликав МОЗ невтомно інформувати українців про коронавірус
Президент провів щоденну нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський закликав МОЗ продовжувати інформувати українців про ризики зараження та способи захисту від COVID-19. Крім того, невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту та обладнанням.
Зеленський зустрівся 7 квітня з представниками уряду та усіх відомств на щоденній нараді. Про це інформує пресслужба Президента України.
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Про інформування щодо коронавірусу
Президент наполіг, щоб МОЗ продовжувало інформувати українців про ризики зараження коронавірусом, а також способи захисту від недуги.
Щодня різними каналами – і по телебаченню, і в соцмережах – ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику,
– зазначив президент.
Крім того, на зустрічі говорили про покращення формування людей щодо епідемії під час Великодніх свят. Про відповідальність не тільки за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких та інших людей розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно", – наголосив Єрмак.
Про роботу лікарень
На нараді повідомили, що незабаром у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень. У них йтиме мова про забезпечення медзакладів засобами захисту, обладнанням та працівниками. На необхідності такої програми закцентував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Вона потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів,
– Шмигаль.
Також говорили про завершення перевірки облаштування регіональних лабораторій. Звернули увагу і на можливості здійснення богослужінь онлайн.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 462 випадки зараження коронавірусом. Померли 45 людей, одужали – 28.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.
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