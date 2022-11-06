Украина показала, что может обыграть Россию

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что в первую очередь на Путина повлияли не заявления президента Турции Эрдогана, а поступки Украины, потому что зерновое соглашение продемонстрировало, что Украина умеет переигрывать Россию.

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Кроме того, по убеждению политолога, важно и правильно было то, что наше государство не прислушалось к призывам и просьбам "сохранить лицо Путину". В контексте зерновой сделки она сделала точно наоборот, и только выиграла от этого.

В зерновом соглашении Украина взяла путинское лицо, положила как коврик на входе в порт "Одесса" и вытирала ноги 3 дня. А параллельно 14 кораблей вывозили полмиллиона тонн зерна относительно которых была договоренность,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что именно после этого, когда Путин увидел, что его лица даже не пытаются сохранить, он пришел и сказал, что готов вернуться, то есть фактически признал, что Украина действительно его обыграла.

Политолог убежден, что так же нужно действовать и в военном аспекте – вспоминать опыт с зерновым соглашением и повторять его на поле боя, то есть не слушать Путина или чьи-то странные призывы, а побеждать физически.

"Это очень демонстративно. Россияне умеют проигрывать, более того, они как настоящие политические и военные садисты любят проигрывать, любят, когда их бьют и унижают. Просто они часто стесняются об этом говорить публично", – заметил Давыдюк.

Следовательно, зерновое соглашение стало настоящей победой Украины, нашей дипломатии и нашей кооперации с Турцией и ООН, в том числе с США и Великобританией.

Украина – государство с морским мышлением

Давидюк подчеркнул, что своими действиями с зерновым соглашением Украина показала еще одну важную и глобальную вещь – то, что мы являемся государством с "морским" мышлением. По его словам, это стало демонстрацией того, что вся страна объединена – то есть, аграрные районы Харьковщины, Галиции, Волыни или Киевщины связаны, потому что все выходят через Одессу.

"Вот это важность единства страны. Когда мы все вместе, тогда зерно конкурентно на внешних рынках. Если начинаем вывозить машинами – все зерновая гегемония Украины на мировом рынке дает трещину", – пояснил политолог.

Он отметил, что таким образом мы доказали, что Украина – это часто более широкое значение, чем иногда думают наши чиновники и политики. В этом случае наше государство продемонстрировало себя во всей красе, спасло миллионы людей и показало цену своим аграриям.

Это крайне важно, ведь сейчас у аграриев в запасах лежит по 2 урожая, которые нужно продавать, чтобы они получали миллионы долларов, могли снова засеваться, выделять деньги в поддержку армии, платить налоги и наполнять бюджет. Все это необходимо, чтобы страна могла нормально развиваться.

Потому это прекрасно. Россия показала себя как слабое униженное государство, вернувшееся на условиях сильного – нас и Турции. А Украина показала себя очень мощно, с классной стороны,

– подытожил Давидюк.

Роль Турции в решении зерновой сделки

Также политолог считает, что не следует преувеличивать участие Турции, президента Эрдогана и других партнеров в этом процессе. Да, их поддержка важна, и без нее ничего этого могло бы и не быть, но все же зерно и порты – украинские, а значит, самая большая заслуга – наша. Хоть и не полностью самостоятельно, но это сделала Украина и этим нужно гордиться.

То же касается и лично Эрдогана. Он действительно мощный и хороший партнер Украины, но не надо забывать, что в определенной степени он играет на обе стороны, ведь в Турции до сих пор работают российские карты "Мир", россияне до сих пор покупают там недвижимость, российский бизнес продолжает обходить санкции через Турцию, а яхты российских олигархов до сих пор пришвартованы на местных курортах.

Николай Давидюк о возвращении России в зерновое соглашение: смотрите видео

Россия требует ослабления санкций

По данным издания Reuters, в обмен на продление зернового соглашения Россия просит у Запада ослабить санкции против государственного сельскохозяйственного кредитора "Россельхозбанк". Они, мол, усложняют обработку платежей и доступ к судам и портам российских торговцев зерном и удобрениями.

Страна-агрессор хочет, чтоб "Россельхозбанку" разрешили возобновить отношения с банками-корреспондентами, чтобы производить необходимые платежи. До начала полномасштабной войны России против Украины этим занимались международные банки и дочерние структуры российских банков в Швейцарии. Эти требования в ООН уже якобы обсуждают с Евросоюзом и другими сторонами.