Призыв помочь спасти животное написала волонтер Ольга Уманчук. Однако она не указала, кто именно совершил это с Рыжиком.

Другой случай На Хмельнитчине полицейский издевался над котом, потому что тот не давал ему спать

Били прицельно

Женщина рассказала, что животное били прицельно по голове. Это, вероятно, делали, чтобы убить кота. На улице кот практически умер. Из-за травм он не мог есть, потому получил критическую потерю веса.

Какие раны обнаружили у кота:

сломанная челюсть;

сломанные пальцы на передней лапе;

черепно-мозговая травма

рваные раны и ссадины по всей голове,

ссадины по телу.

Кроме всего, на нижней челюсти была рана, которая прогнила. Поэтому сейчас там просто дырка. От этой и других ран идет жуткий запах гниения.



Раны на челюсти кота Рыжика / Фото Ольги Уманчик

Сколько нужно на лечение

По словам волонтера, первые несколько дней спасения Рыжика будут стоить 1 000 – 1 500 гривен. Однако также требуется и хирургическое вмешательство. В частности, операция по остеосинтезу сломанных костей челюсти будет стоить не менее 4 300 гривен.



Травмированному коту Рыжику обрабатывают раны / Фото Ольги Уманчик

Обратите внимание! Если вы хотите помочь в лечении этого кота, это можно сделать денежным переводом на банковские карты мини-убежища. Monobank 4149 4991 3681 6293 – Уманчик Ольга; ПриватБанк 4149 4991 3681 6293 – Уманчик Ольга. В назначении платежа нужно писать "Финансовая помощь для кота Рыжика"