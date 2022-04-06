Мы обсуждали вопросы социализации, пытались освоить новые навыки коммуникации и проявлять эмоциональный интеллект через экраны компьютеров, учились концентрироваться и контролировать успеваемость, тестировали новые образовательные платформы.

Подумайте о жизни после войны

За эти два года мы многому научились и хорошо адаптировались, хотя и пришлось сломать не одно копье об это.

Актуально Каким будет будущее Украины после победы

С началом российского вторжения в Украину и полномасштабной войны вопрос удаленного обучения стал менее актуальным – наши приоритеты резко изменились. Целями каждого украинца стали: выжить, перевезти себя и семью в безопасное место, помочь армии и стране в целом.

Режим "выживание" отнимает много сил и энергии, поэтому в таких условиях остро встают вопросы – зачем вообще нужно учиться во время войны и какие навыки актуальны сейчас или будут нужны после нашей победы?

Война не продлится вечно, поэтому это нужно учитывать. И когда вы почувствовали себя в безопасности, успокоились и поняли, как именно можно приносить пользу стране там, где вы есть сейчас, стоит задуматься над будущими перспективами. Спросите себя: "А что после?".

Что вы будете делать после окончания войны?

Специалистом в какой сфере вы будете?

Какую работу будете искать и что поможет вам в этом поиске?

Обучение во время войны можно условно разделить по времени, когда оно будет полезно. Так, если сейчас во время боевых действий и кризисов актуальны – навыки выживания и самосохранения, то после окончания войны понадобятся знания, которые помогут развиваться и строить карьеру.

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Экономический фронт войны

Каждый может поддержать Украину в этой войне. Даже без оружия в руках на линии фронта вы можете помогать армии или украинцам, оказавшимся в трудном положении. А если вы имеете силы и возможность работать, платить налоги и поддерживать страну – это уже полноценный экономический фронт.

ИТ-специалисты мобильны, ведь в основном не привязаны к определенному рабочему месту или оборудованию. Как следствие, IT-индустрия смогла адаптироваться к условиям войны и продолжить работать так же эффективно. Например, согласно внутренним данным GlobalLogic, украинская команда смогла восстановить производительность на 90% с довоенного уровня.

Тем не менее, даже при наличии инструментов для работы, многим людям, покинувшим зону боевых действий и находящимся в безопасности, трудно работать, когда вокруг все пылает, а тревожные новости появляются ежеминутно. Снизить напряжение помогает вера в свои силы – что вы сможете правильно вести себя в кризисной ситуации. Для этого нужно владеть информацией о первой медицинской помощи и знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

В условиях острого стресса сверхважно прислушиваться к себе, возвращаться в реальность и осознавать, где вы сейчас, куда направляетесь и в какой точке будете в скором времени. Помочь здесь могут практики и упражнения для поддержания ментального и эмоционального здоровья. Их нужно осваивать и делать это можно группой – так и спокойнее, и можно дополнительно поддержать друг друга на встречах.

Новая карьера на расстоянии вытянутой руки

Многие украинцы временно или вообще остались без работы. Это тяжело и больно осознавать, но, несмотря ни на что, в такие переломные моменты человек обретает новые возможности, начинает двигаться новыми путями и получать те знания и навыки, которые не собирался осваивать до этого.

Например, сейчас популярным стало образование для свитчеров (от англ. switch) – специалистов, которые уже имея опыт и практические знания в одной сфере, решают полностью сменить род деятельности. И если раньше такие специалисты делали это сознательно, системно и стратегически планировали свое карьерное развитие, то сейчас свитчерами вынужденно становятся миллионы украинцев.

Среди сфер для свитчинга я бы выделил IT-индустрию – она гибкая, стабильная и сохраняет потенциал. Задачи можно выполнять удаленно, заказчики со всего мира, а спрос на информационные продукты и бизнес-сервисы только растет. Соответственно, растет потребность в квалифицированных специалистах.

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Переобучиться на ИТ-специалиста можно на курсах

Чтобы познакомиться с индустрией, достаточно почитать теорию, а чтобы попасть на проект в компанию – надо по меньшей мере понимать, как работает технология на практике и как построена работа над коммерческими задачами. Познакомить с миром "реального ИТ" помогают ИТ-компании.

Они открывают курсы, которые предусматривают профориентацию специалистов, которые только разбираются в ИТ. Их важно знакомить с трендами и направлениями в индустрии для реализации собственного потенциала, видами проектов и клиентов, рассказывать о подводных камнях работы в определенной индустрии и как строить собственную карьеру.

Концентрация vs информационный хаос: как сфокусироваться на главном

Выделить время на учебу несложно – если есть желание, оно найдется даже во время войны. В то же время трудно успокоить мысли и сконцентрироваться. Даже если война не рядом с вами, она отзывается в разговорах с близкими и в новостях, вы замечаете изменения в лицах людей на улице и внешнем виде своего города.

Если внимания хватает максимум на просмотр ленты новостей, важно определить, что именно позволяет вам восстановить ресурс, сосредоточиться на учебе и не отвлекаться. Я сформировал определенные лайфхаки, которые помогут преодолеть тревожность и неопределенность, а также направить силы на постижение новых навыков и знаний.

Следить за изменением новостей отнимает много времени и распыляет внимание. Чтобы увеличить концентрацию, можно "запретить" себе доступ к чатикам и соцсетям. Особенно это заметно, если попадаете в тупик и не можете решить задачу. Например, современные телефоны позволяют заблокировать доступ к приложениям в определенное время – воспользуйтесь этой функцией. Еще одна "магическая таблетка" – это физическая активность. Особенно она помогает, если устали от работы за компьютером или трудно сосредоточиться на работе. Тогда можно сделать перерыв, выйти на улицу пройтись, пробежаться, заняться гимнастикой и размяться. Если над вами нависла куча задач, писем и сообщений, которые ждут ответа, помогает приоритизация, то есть реструктуризация задач и перераспределение ресурсов. Если определить и выполнить в первую очередь важные или срочные задачи, вы сможете сэкономить время и энергию для других не менее важных дел. А "сделать всю работу" все равно невозможно. Также пригодится такой общеобразовательный тренд, как микрообучение. Так, мы не можем уделить 1,5 – 2 часа в день на полноценную онлайн-лекцию или воркшоп, но можем найти на обучение 10 минут. Тогда этот процесс превращается скорее в задачу по таймменеджменту и самодисциплине. При правильном подходе обучение будет как гимнастика, только для мозга, даст возможность переключиться и отдохнуть от основных задач. Фактически, микрообучение уже и так интегрировано в нашу жизнь. Так, мы смотрим в ютубе видео о том, как настроить технику и гаджеты или как проложить определенный маршрут. Отличие именно учебного подхода – как потреблять информацию: структурировано и систематически в формате видео или текста, а также конспектировать, выписывать важные идеи и новую информацию.

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Обучение помогает переключить внимание – сместить фокус с мониторинга новостей на потребление полезного контента. Вместо того, чтобы подкармливать психику переживаниями за будущее, можно заняться самообразованием и инвестировать в свое профессиональное развитие.

Посмотреть 30 минут языковых уроков, посмотреть вебинар на интересную тему или научиться делать что-то руками – такие маленькие шаги помогают привести тело и ум в баланс и почувствовать, что жизнь продолжается. Тревога отнимает силы, а обучение побуждает задуматься о будущем после победы.

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