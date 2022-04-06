Ми обговорювали питання соціалізації, намагалися освоїти нові навички комунікації та проявляти емоційний інтелект через екрани комп'ютерів, вчилися концентруватися та контролювати успішність, тестували нові освітні платформи.

Подумайте про життя після війни

За ці два роки ми багато чого навчилися та добре адаптувалися, хоча й довелося зламати не один спис об це.

Актуально Яким буде майбутнє України після перемоги

З початком російського вторгнення в Україну та повномасштабної війни питання віддаленого навчання стало менш актуальним – наші пріоритети різко змінилися. Цілями кожного українця стали: вижити, перевезти себе та родину в безпечне місце, допомогти армії та країні в цілому.

Режим "виживання" забирає багато сил і енергії, тож у таких умовах гостро постають питання – навіщо взагалі потрібно навчатися під час війни та які навички актуальні зараз або будуть потрібні після нашої перемоги?

Війна не триватиме вічно, тож на це потрібно зважати. І коли ви відчули себе в безпеці, заспокоїлися та зрозуміли, як саме можете приносити користь країні там, де ви є зараз, варто замислитися над майбутніми перспективами. Запитайте себе: "А що після?".

Що ви робитимете після закінчення війни?

Спеціалістом у якій сфері ви будете?

Яку роботу шукатимете та що допоможе вам у цьому пошуку?

Навчання під час війни можна умовно розділити за часом, коли вони будуть корисні. Так, якщо зараз під час бойових дій і криз у пригоді – навички виживання та самозбереження, то після закінчення війни знадобляться знання, що допоможуть розвиватися та будувати кар'єру.

Важливо Нові санкції проти Росії – не те, що треба Україні

Економічний фронт війни

Кожен може підтримати Україну в цій війні. Навіть без зброї в руках на лінії фронту ви можете допомагати армії чи українцям, котрі опинилися в скрутному становищі. А якщо ви маєте сили та можливість працювати, сплачувати податки та підтримувати країну – це вже повноцінний економічний фронт.

ІТ-спеціалісти мобільні, адже здебільшого не прив'язані до певного робочого місця чи обладнання. Як наслідок, IT-індустрія змогла адаптуватися до умов війни та продовжити працювати так само ефективно. Наприклад, згідно з внутрішніми даними GlobalLogic, українська команда змогла відновити продуктивність на 90% від довоєнного рівня.

Проте, навіть за наявності інструментів для роботи, багатьом людям, які залишили зону бойових дій і перебувають у безпеці, важко працювати, коли навколо все палає, а тривожні новини з'являються щохвилини. Знизити напруження допомагає віра у свої сили – що ви зможете правильно поводитися у кризовій ситуації. Для цього потрібно володіти інформацією про першу медичну допомогу та знати правила поведінки в надзвичайних ситуаціях.

В умовах гострого стресу надважливо прислухатися до себе, повертатися в реальність і усвідомлювати, де ви зараз, куди прямуєте та в якій точці будете незабаром. Допомогти тут можуть практики та вправи для підтримки ментального й емоційного здоров'я. Їх треба опановувати і робити це можна групою – так і спокійніше, і можна додатково підтримати один одного на зустрічах.

Нова кар'єра на відстані витягнутої руки

Багато українців тимчасово чи загалом залишилися без роботи. Це важко та боляче усвідомлювати, але, попри все, в такі переламні моменти людина знаходить нові можливості, починає рухатися новими шляхами та отримувати ті знання й навички, які не збиралася опановувати до цього.

Наприклад, зараз популярною стала освіта для світчерів (від англ. switch) – спеціалістів, які вже маючи досвід і практичні знання в одній сфері вирішують повністю змінити рід діяльності. І якщо раніше такі фахівці робили це свідомо, системно та стратегічно планували свій кар'єрний розвиток, то зараз світчерами вимушено стають мільйони українців.

Серед сфер для світчингу я б виділив IT-індустрію – вона гнучка, стабільна та зберігає потенціал. Задачі можна виконувати віддалено, замовники – з усього світу, а попит на інформаційні продукти та бізнес-сервіси тільки зростає. Відповідно, зростає потреба в кваліфікованих спеціалістах.

Радимо Окупанти скучили за гарячим прийомом ЗСУ і націлилися на штурм трьох міст

Перенавчитися на ІТ-спеціаліста можна на курсах

Щоб познайомитися з індустрією, достатньо почитати теорію, а щоб потрапити на проєкт в компанію – треба щонайменше розуміти, як працює технологія на практиці та як побудована робота над комерційними задачами. Познайомити зі світом "реального ІТ" допомагають ІТ-компанії.

Вони відкривають курси, які передбачають профорієнтацію фахівців, які тільки розбираються в ІТ. Їх важливо знайомити з трендами та напрямками в індустрії для реалізації власного потенціалу, різновидами проєктів і клієнтів, розповідати про підводні камені роботи в певній індустрії та як будувати власну кар'єру.

Концентрація vs інформаційний хаос: як сфокусуватись на головному

Виділити час на навчання нескладно – якщо є бажання, він знайдеться навіть під час війни. Натомість важко заспокоїти думки та сконцентруватися. Навіть якщо війна не поряд із вами, вона відгукується в розмовах із близькими та в новинах, ви помічаєте зміни в обличчях людей на вулиці та в зовнішньому вигляді свого міста.

Коли уваги вистачає максимум на перегляд стрічки новин, важливо визначити, що саме дозволяє вам відновити ресурс, зосередитися на навчанні та не відволікатися. Я сформував певні лайфхаки, що допоможуть подолати тривожність і невизначеність і направити сили на опановування нових навичок і знань.

Стежити за зміною новин забирає багато часу та розпиляє увагу. Щоб збільшити концентрацію, можна "заборонити" собі доступ до чатиків та соцмереж. Особливо це помітно, якщо потрапляєте у безвихідь і не можете розв'язати задачу. Наприклад, сучасні телефони дозволяють заблокувати доступ до застосунків у визначений час – скористайтесь цією функцією. Ще одна "магічна пігулка" – це фізична активність. Особливо вона допомагає, якщо втомилися від роботи за комп'ютером чи важко зосередитися на роботі. Тоді можна зробити перерву, вийти на вулицю пройтися, пробігтися, зайнятися гімнастикою та розім'ятися. Якщо над вами нависла купа завдань, листів і повідомлень, які чекають на відповідь, допомагає пріоритизація, тобто реструктуризація задач і перерозподіл ресурсів. Якщо визначити та виконати першочергово важливі чи термінові задачі, ви зможете зекономити час і енергію для інших не менш важливих справ. А "зробити всю роботу" все одно неможливо. Також у пригоді стає такий загальноосвітній тренд, як мікронавчання. Так, ми не можемо приділити 1,5 – 2 години на день на повноцінну онлайн-лекцію чи воркшоп, але можемо знайти на навчання 10 хвилин. Тоді цей процес перетворюється радше на завдання з таймменеджменту та самодисципліни. При правильному підході навчання буде як гімнастика, тільки для мозку, дасть можливість перемкнутися та відпочити від основних задач. Фактично, мікронавчання вже й так інтегроване в наше життя. Так, ми дивимося в ютубі відео про те, як налаштувати техніку та гаджети або як прокласти певний маршрут. Відмінність саме навчального підходу – як споживати інформацію: структуровано та систематично у форматі відео чи тексту, а також конспектувати, виписувати важливі ідеї та нову інформацію.

Варте уваги Синок проросійської пропагандистки ховається від призову у Парижі

Навчання допомагає перемкнути увагу – змістити фокус із моніторингу новин на споживання корисного контенту. Замість того, щоб підгодовувати психіку переживаннями за майбутнє, можна зайнятися самоосвітою та інвестувати у свій професійний розвиток.

Подивитися 30 хвилин мовних уроків, переглянути вебінар на цікаву тему або навчитися робити щось руками – такі маленькі кроки допомагають привести тіло та розум у баланс і відчути, що життя триває. Тривога забирає сили, а навчання спонукає замислитися про майбутнє після перемоги.

Може зацікавити – українські хакери змогли "покласти" сайти двох найбільших банків РФ: дивіться відео