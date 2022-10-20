Чи зможе Путін провести перемовини на G20: припущення Арестовича
Глава Кремля Владімір Путін не має перспектив для переговорів з іншими країнами на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії. Попри все, він може запропонувати певний спектр актуальних питань для обговорення між учасниками.
Україна не погодиться на жодні формати, які пропонуватиме Росія на G20. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіном, передає 24 канал.
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Радник керівника ОП зазначив, що для Путіна на саміті країн G20 немає жодних "дипломатичних" перспектив.
Будь-які його розмови про поділ України – що йому скажуть у відповідь? Ось і вся перспектива переговорів. Він може запропонувати розмови про те, як постачати газ через Туреччину, про добрива та агропромисловість, про нову "зернову угоду". Це цікаво, але для цього йому не треба їхати до Індонезії,
– пояснив Арестович.
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За його словами, для цього Путіну достатньо відправити на Балі главу МЗС Росії Сєргєя Лаврова або когось із віцепрем'єрів, або взагалі поговорити через онлайн-зв'язок.
"Йому нема чого туди їхати. Наша позиція в тому, що Україна не веде переговори з Росією. Це найбільш ефективно руйнує путінську стратегію. Нам нерозумно відмовлятися від зброї, яка так ефективно працює", – резюмував радник Єрмака.
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Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Індонезія готується до прийняття президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.
- Водночас Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Президент Зеленський.
- Президент США Джо Байден також відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.
- Як вважає міжнародний оглядач Іван Яковина, до саміту "Великої двадцятки" Росія продовжить цинічні масовані атаки ракетами та дронами, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.