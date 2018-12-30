Санкції діють: російський рубль втратив майже 20% вартості

За 2018 рік російський рубль втратив майже п'яту частину вартості до долара через введення західних санкцій і загрози нових, а також через відхід інвесторів з ринків, що розвиваються. Експерти прогнозують у 2019 році сильні коливання курсу рубля.

Про це повідомляє РБК.

Видання уточнило, що за 2018 рік рубль втратив 21,1% вартості до долара і 15,5% – до євро. За даними Московської біржі, за підсумками останніх у цьому році торгів, 29 грудня курс долара становив 69,8 рубля, курс євро – 79,99 рубля. А починався рік для рубля з інших рівнів – 57,6 рубля за долар та 69,2 рубля за євро.

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У минулому році російська валюта пережила дві хвилі падіння, головним тригером яких стали антиросійські санкції: у квітні введення санкцій проти публічних компаній олігарха Олега Дерипаски, у серпні-вересні – загроза нових санкцій проти російського держборгу і держбанків. Пікових за 2,5 року значень обвал рубля досягав у вересні – до 70,5 рубля за долар і 81,8 рубля за євро.

Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.



А через кілька днів, 29 грудня, набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про продовження секторальних санкцій проти Росії за агресію щодо України.



Росія намагається вживати заходів у відповідь, тож Кремль запровадив санкції проти України, а згодом влада РФ опублікувала розширений санкційний список осіб і організацій з України.



Росія також запровадила заборону на імпорт товарів з України.