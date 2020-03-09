Саудівська Аравія оголосила "нафтову війну" через Росію: ціни на нафту різко обвалилися

Країни ОПЕК+ не змогли дійти згоди з Росією щодо скорочення видобутку нафти. Це було необхідністю у зв'язку зі скороченням попиту, спричиненим епідемією коронавірусу. Після зриву угоди найбільший виробник Саудівська Аравія оголосила про цінову війну.

Саудівська Аравія оголосила, що у квітні збільшить видобуток "чорного золота", пише Bloomberg.

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Паралельно з нарощуванням видобутків держава і безпрецедентно знижує ціни, намагаючись спонукати компанії у США, Європі і Азії купувати саме саудівську нафту.

Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли Brent торгувався за трохи більш як 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.

Втрати Росії оцінювалися у 100 – 150 мільйонів доларів щоденно, якщо б ціна опустилася до 40 доларів. Втім після такого різкого падіння вони можуть зрости ще більше.

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Епідемія коронавірусу спричинила падіння попиту на нафту. Щоб вийти з цієї ситуації, Саудівська Аравія запропонувала Росії двосторонньо скоротити видобуток на 1,5 мільйона барелів до кінця 2020 року.

Це, на думку Королівства, мало б зберегти ціни на нафту на стабільному рівні та не призводити до обвалу, а то й зовсім підвищити їх. Росія на такий крок не погодилася.

Що відомо про ОПЕК+?ОПЕК – міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти.



До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея і Еквадор.