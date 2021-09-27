Втрату свідомості помітив адвокат Семенченка. Він викликав швидку допомогу. Це трапилось вранці 27 вересня.

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Семенченко втратив свідомість: голодує вже 61 день

Дружина Семенченка Наталка Музика написала, що під час відвідування, адвокат помітив що чоловік "заплющив очі і довго не відкриває".

На будь-які дії не реагує. Крізь вії адвокат помітив білки – Семен втратив свідомість,

– написала дружина.

Вона також пояснила, що швидка привела Семенченка в свідомість та поїхала через 10 хвилин. Натомість медик СБУ повідомив, що наступне відвідування тільки вранці.

"І цілком імовірно що на такій стадії голодування (61 день сьогодні – мовиться про 27 вересня – 24 канал) Семен може лягти на ліжко і більше не встати. Ніхто стежити, чи він при свідомості, чи в вже в комі, не буде", – переконана жінка.

За її словами, в лікарню Семенченка СБУ не відпускає через постанову слідчого.

До речі, 1 вересня Семенченку стало погано під час засідання суду. Тоді суд оголосив перерву, а для надання допомоги підозрюваному викликали швидку допомогу. Згодом розгляд справи у суді продовжили.

Коротко про справу Семена Семенченка