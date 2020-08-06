Шантаж на інтимі: групу вимагачів із Львівщини затримали на Закарпатті – деталі
На Закарпатті правоохоронцям вдалося затримати трьох осіб. Зловмисники, зокрема, вдалися до схеми шантажу чоловіків – вимагали від останніх гроші, а якщо людина не заплатить, погрожували опублікувати в мережі інтимне відео з його участю.
Поліція затримала групу вимагачів-шантажистів на Закарпатті: деталі
Про затримання тріо зловмисників, куди також входила 29-річна жінка, повідомила пресслужба Нацполіції в Закарпатській області. Слідчі встановили, що усі є жителями Львівщини.
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Перед цим поліцейські отримали інформацію, що в Ужгороді працюють зловмисники, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них гроші.
Вимагачі-шантажисти з Львівщини працювали в Ужгороді
Головною дійовою особою їхньої схеми була 29-річна жінка. Відповідно до визначеного плану, вона знайомилася з чоловіками та зваблювала їх. А коли справа доходила до інтиму, до помешкання вривалися спільники дівчини та починали знімати все на камеру.
Після цього, чоловік, якого на гарячому впіймали, отримував пропозицію відкупитися. Йому пропонували два варіанти:
- або він платить 2 тисячі доларів і живе спокійно далі,
- або зловмисники публікують відео у соціальних мережах та передають його близьким постраждалого.
Вимагали вони від потерпілих 2 тисячі доларів
Затримали зловмисників 5 серпня за підтримки роти поліції особливого призначення. Над розслідуванням злочину працювали співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції в Закарпатській області та детективи слідчого управління поліції. Відбувалося все за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
До злочинної групи входили два чоловіка та жінка: остання була головною у схемі
Що загрожує зловмисникам
Щодо цієї справи відкрили кримінальне провадження за статтею про вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Зараз усі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо ж їхню провину доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Розслідування справи триває.
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