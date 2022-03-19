Поки українські захисники боронять нашу землю від загарбників, уряд та волонтери намагаються врятувати мирних жителів. Щодня відкриваються гуманітарні коридори й людей з обстрілюваних окупантами міст евакуюють.

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40 онкохворих діток вирушили у "рейс життя"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що ще 40 маленьких онкопацієнтів з обстрілюваних міст країни вирушили у шостий "рейс життя".

Нетранспортабельний хворий? А ми кажемо – транспортабельний! На зло війні та хворобі – до миру та одужання,

– зауважила Зеленська.

Діток вивезли із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові до шпиталів Польщі, інших країн ЄС, США та Канади.

Дивіться фото з шостого рейсу життя / Фото Олени Зеленської

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