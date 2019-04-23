Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України

Член команди кандидата у президенти Володимира Зеленського, військовий експерт Іван Апаршин окреслив ключові позиції щодо сфери національної безпеки і оборони України, на яких стоятиме команда лідера президентських виборів.

Армія буде професійною та добровільною

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Не буде ганебного примусового призову, написав Апаршин у своєму блозі на сайті видання "Обозреватель". Він планує підсилити армію постійно діючим резервом та системою територіальної оборони.

До керування армією будуть залучені бойові офіцери

Це будуть офіцери, націлені на перемогу та здатні зберегти життя солдата.

Бюджет Міноборони буде максимально відкритий для громадськості

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Кожна людина матиме можливість проконтролювати кожну копійку, ефективність використання і доведення її до солдата. Апаршин переконує, що команда Зеленського не збирається продовжувати практику приховування видатків на якісь закриті програми і незрозумілі нікому проекти.

А ці відкритість і ефективність дозволять збільшити розміри грошового забезпечення військовослужбовців та довести рівень цього забезпечення до рівня, як у країнах-членах НАТО.

Держава забезпечить достойне життя військовослужбовця

Достойне життя – і в час, коли військовий служить, і коли він вже звільнений у запас або у відставку. Службове побутове житло – у найкоротші строки. Соціальний пакет для військовослужбовців, куди входить медичне страхування, можливість навчання у вищих військових навчальних закладах, підтримка сімей військовослужбовців і так далі.

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Окреме питання – добровольці

Всі громадяни України, які брали участь у відсічі агресії і які до цього часу ще не отримали посвідчення учасника бойових дій, або документально не підтверджено, що вони є учасниками бойових дій – по кожному персонально буде вивчено стан його справ і по кожному персонально буде ухвалене рішення. Апаршин запевняє, що команда думає над цим питанням – із залученням добровольців.

Державне оборонне замовлення

Воно буде максимально у відкритому доступі. Бізнес отримає конкурентні умови роботи на ринку розвитку озброєнь. Умови для всіх будуть рівні – і для державного бізнесу, і для приватного. Армія отримає надсучасну високотехнологічну зброю, а державне оборонне замовлення стане стимулом розвитку фундаментальної науки та проривних технологій.

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"Укроборонпром" буде реформований

"Укроборонпром" буде позбавлений повноважень щодо формування військово-технічної політики. З’явиться центральний державний орган виконавчої влади, який відповідатиме за формування та реалізацію військово-промислової політики.

Сили безпеки та оборони продовжать співпрацю з НАТО та відповідними структурами ЄС

Зокрема – співпрацю щодо вирішення питань досягнення взаємосумісності під час проведення можливих спільних операцій. Апаршин переконує, що команда чітко підтримуватиме виконання тих заходів, які закладені у щорічну Національну програму співробітництва "Україна-НАТО" під егідою комісії "Україна-НАТО".

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Деякі з цих питань реально вирішити за три місяці, впевнений член команди Зеленського. На виконання деяких знадобиться рік.

Можу абсолютно точно запевнити: всі, хто якимось чином дотичний до численних напівкримінальних схем щодо паливно-мастильних матеріалів, порушень у системі забезпечення ЗСУ, не уникнуть відповідальності,

– наголосив Апаршин.

Він додав, що документи щодо всіх цих посадовців передадуть до прокуратури для ухвалення відповідного рішення. Очевидно: посадки будуть, переконаний військовий експерт.

Правда про війну на Донбасі

Найближчим часом буде оприлюднена правда про Іловайськ, Дебальцеве, початок війни у 2014 році, захоплення Крим. Ця правда буде максимально доведена до логічного завершення, обіцяє Апаршин. Посадовці, які ухвалювали рішення чи були бездіяльними там, де треба було діяти, будуть притягнуті до відповідальності.

Хто зараз перемагає на виборах?