Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав два міфи державного бюджету на 2021 рік. Перший – непідйомний дефіцит, другий – невиправдане підвищення мінімальної зарплати.

Днями до Ради внесли проєкт державного бюджету на 2021 рік. Денис Шмигаль у телеграмі спростував два міфи, які виникли щодо документа.

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Непідйомний дефіцит

Прем’єр зазначив, що через пандемію коронавірусу майже кожна країна світу збільшила дефіцити своїх бюджетів.

Це було зроблено для того, щоб не підвищувати податки та збільшити видатки на медицину, на підтримку людей та бізнесу,

– пояснив Шмигаль.

За його словами, на 2021 рік у бюджет закладають 6% дефіциту, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття дефіциту. Глава уряду заявив, що очікує збільшення надходжень від податкової та митниці завдяки покращенню їхньої роботи.

Невиправдане підвищення мінімалки

З цим твердженням Шмигаль також не погоджується.

Таке підвищення сприяє збільшенню попиту, а значить і зростанню економіки,

– заявив він.

Глава Кабмін підсумував, що держбюджет-2021 – оптимізований документ, який максимально враховує потреби людей і при цьому є реалістичним до виконання.

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