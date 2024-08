53-річний репер виступав в штаті Коннектикут у п'ятницю, 30 серпня. Раптово співак втратив свідомість. Його негайно доправили до місцевої лікарні, але врятувати не вдалося.

Трагедія на сцені

Агентство MN2S, яке представляє репера, підтвердило смерть уродженця Нью-Йорка в коментарі для ЗМІ.

Скупа цінували у музичному світі, його творчість любили незліченні шанувальники по всьому світу. Його легендарний голос, заразлива енергія і неординарна особистість залишили незабутній слід в індустрії,

– заявив представник агентства.

У дописі в соцмережах родина репера написала, що він був "променистою душею, маяком світла на сцені та в житті".

Фетман Скуп був не просто виконавцем світового класу, він був батьком, братом, дядьком та другом. Він дарував нам сміх, був постійним джерелом підтримки, непохитної сили та мужності,

– пригадують у родині співака.

Довідка: FatMan Scoop (за паспортом Айзек Фрімен ІІІ) був впливовою фігурою на нью-йоркській хіп-хоп сцені 1990-х років.

Він брав участь у створенні багатьох популярних пісень, зокрема удостоєних премії "Греммі" – "Lose Control" Міссі Елліотт та "It's Like That" Мерайі Кері.

Scoop також відомий своїм хітом Be Faithful, випущеним у 1999-му році. Пісня отримала міжнародний успіх у 2003-му, коли очолила чарти в Ірландії та Великобританії.

У 2004 році репер знявся в британському телесеріалі Chancers на Channel 4, в якому музиканти допомагають британським виконавцям-початківцям, які мріють досягти успіху в США.