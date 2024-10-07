Мама P. Diddy сказала, що глибоко спустошена та засмучена через звинувачення, які висунули проти сина. Жінка заявила, що їй боляче дивитися, як репер постав перед судом через брехню, повідомляє Daily Mail.

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Дженіс Смоллс розповіла, що її сина судять публічно, а він навіть не має можливості довести, що невинний. Попри це, мама P. Diddy заявила, що репер дійсно брехав, що не скоював насильство над своєю колишньою дівчиною Кессі Вентурою у 2016 році в одному з готелів Лос-Анджелеса. Згодом у мережі навіть з'явилося відео, як чоловік копає її. Дженіс Смоллс поділилася, що позов жертви було швидко врегульовано.

Я тут не для того, щоб зображувати свого сина ідеальним, адже він таким не є. Він робив помилки у минулому, як і всі ми. Мій син міг бути не зовсім правдивим щодо певних речей: наприклад, заперечував те, що скоював насильство над своєю колишньою дівчиною, у той час, як камери відеоспостереження в готелі показали інше,

– заявила Дженіс Смоллс.

Матір P. Diddy також вважає, що відтоді, як у мережі оприлюднили це відео, багато людей намагалися шукати грошову вигоду, тому вони й брешуть. Вони побачили, як швидко юристи врегулювали цю справу, тож несправедливо звинуватили репера, аби швидко отримати кошти, стверджує Дженіс Смоллс. Вона, крім того, зазначила, що ніхто не застрахований від помилок, незалежно від статусу.

Багатьох людей, які були неправомірно засуджені, а потім виправдані, позбавили свободи не тому, що вони були винними у злочинах, у яких їх звинувачували, а тому, що вони не відповідали образові "хорошої людини". Історія показала нам, як люди можуть бути несправедливо засудженими через свої минулі дії чи помилки,

– розповіла Дженіс Смоллс.

Матір P. Diddy висловилася про секс-скандал за участі сина

Дженіс зізналася, що її серце розбите, оскільки бачить, як сина позбавляють свободи та репутації, а суспільство не підтримує репера. Жінка вважає, що P. Diddy втрачає гідність. Смоллс каже, що їй боляче спостерігати за тим, як синові не дають сказати слово, аби довести свою невинність.

Дженіс Смоллс Комбз закликала громадськість, друзів, колег та шанувальників не засуджувати P. Diddy, адже репер ще не мав можливості висловитися.

Мій син не такий монстр, яким його малюють, і він заслуговує на шанс висловитися. Я можу тільки молитися, що доживу і побачу, як він розповідає свою правду і буде виправданий,

– поділилася матір P. Diddy.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на репера P. Diddy подадуть 120 позовів у Флориді, Каліфорнії та Нью-Йорку. Серед позивачів є чоловіки та жінки, яким на момент скоєння злочинів було від 9 до 38 років. 25 з них були неповнолітніми. Серед жертв Шона Кобмза є афроамериканці та білі.