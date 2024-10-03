Адвокат Тоні Базбі сказав, що про найбільшу таємницю в індустрії розваг нарешті дізнається світ. Інший адвокат Ендрю Ван Арсдейл в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що ці подання є безпрецедентними.

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Серед позивачів є як жінки, так і чоловіки. Коли були скоєні злочини, то їм було від 9 до 38 років. Йдеться про період 2000-х, 2010-х років, коли популярність P. Diddy була шалена. Жертви вирішили заявити про протизаконні дії репера, коли він потрапив під арешт. Ендрю Ван Арсдейл розповів, що починаючи з наступного місяця, 120 позовів будуть подані у Флориді, Нью-Йорку та Каліфорнії.

Водночас адвокат Шона Комбза вже вкотре спростував звинувачення проти відомого продюсера. Сам P. Diddy також стверджує, що не вчиняв сексуальне насильство та має намір довести це в суді.

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На пресконференції адвокат Тоні Базбі поділився, що злочини, у яких звинувачують репера, він скоював у відомих готелях, на вечірках, на прослуховуваннях, на приватних територіях і на знаменитих "білих вечірках". Юрист, крім того, наголосив, що з часом випливе багато інших імен, окрім Шона Комбза. Базбі заявив, що вони шокують. Йдеться про співучасників злочинів, які приховували все роками.

Люди, які звинувачують P. Diddy у злочинах, зверталися до поліції та лікарень. У крові деяких жертв були знайдені транквілізатори. Стверджується, що репер та його спільники вдавалися до погроз, аби ті мовчали.

Багато жертв Шона Комбза є афроамериканцями, майже третина – білими. Тоні Базбі розповів, що зі 120 ймовірних жертв на той момент 25 були неповнолітніми. За 10 днів юридичні фірми отримали понад 3000 звернень, з них вдалося підтвердити 100.

Зазначимо, що список злочинів, у яких звинувачують P. Diddy, вражає. Зокрема, йдеться не лише про сексуальне насильство, але й про зґвалтування, сутенерство, рекет, торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію. Репера заарештували у вересні цього року, а ще у березні у його будинку були проведені обшуки. Тоді правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, заборонені речовини та тисячі пляшок дитячої олії.