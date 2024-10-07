Свої злочини P. Diddy вчиняв й на вже сумнозвісних "білих вечірках", які організовував у власному будинку. Туди продюсер запрошував багатьох світових знаменитостей, яких тепер також вважають його спільниками. Серед найгучніших імен є американська авторка-виконавиця Бейонсе та її чоловік – репер Jay-Z.

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У мережі щодо Бейонсе зараз ходить чимало теорій. Звичайно, вони не підтверджені, тому звинувачувати виконавицю наразі немає у чому. Однак користувачі помітили цікаву інформацію. Є думка, що артистка буквально тримала американський та світовий шоубізнес у страху, адже не хотіла, щоб хтось стояв на її шляху до успіху.

Існує версія, що P. Diddy, Бейонсе та Jay-Z причетні до смерті Майкла Джексона, співачок Алії та Лефт Ай. Натяки на це знайшли у пісні J. Cole She Knows. Хтось навіть вважає, що король попмузики досі живий.

У тіктоці люди звернули увагу на ще одні дивні події. Річ у тім, що деякі світові знаменитості дякували Бейонсе та зверталися до неї зі сцени, коли отримували нагороду "Ґреммі". Фани припускають, що вони боялися виконавиці, тому й намагалися ніби-то "задобрити", аби жінка і їх не позбулася. Звісно, це всього лише теорії, варто дочекатися офіційних коментарів від слідчих, що ведуть справу, які дозволять зробити остаточні висновки. А поки редакція Show 24 пропонує пригадати, хто ж зі зірок вихваляв Бейонсе зі сцени.

Ліззо (Меліса Вівіан Джеферсон)

У мережі віруситься відео, як у 2023 році американська співачка Ліззо виграла "Ґреммі" у номінації "Запис року" за трек About Damn Time. Зі сцени вона звернулася до Бейонсе, яка сиділа у залі.

У п'ятому класі я прогуляла школу, щоб побачити твій виступ. Моя сестра забрала мене зі школи, це була література. Ти змінила моє життя. Коли ти співала Gospel Medley… Те, як ти змусила мене почуватися… Я думала, що хочу викликати у людей такі ж почуття своєю музикою. Тому дякую тобі дуже. Ти дійсно артистка наших життів. Я люблю тебе,

– сказала Ліззо.

Ліззо отримує нагороду "Ґреммі": дивіться відео онлайн

Адель

На 59 церемонії "Ґреммі" англійська співачка Адель виграла нагороду у категорії "Найкращий альбом року". Вона змагалася з Бейонсе, Джастіном Бібером, Дрейком та музикантом Стерджіллом Сімпсоном.

Артисткою мого життя є Бейонсе. І цей альбом Lemonade (шостий альбом Бейонсе – Show 24) для мене був таким монументальний, таким добре продуманим, таким красивим і таким проникливим. Ми всі отримали можливість побачити іншу сторону тебе, яку ти завжди не дозволяла нам побачити. Ми цінуємо це. Усі ми – артисти, які зараз є тут, обожнюємо тебе. Ти наше світло,

– звернулася Адель до Бейонсе на "Ґреммі".

Адель на церемонії "Ґреммі" дивіться відео онлайн

Згодом Адель вручали нагороду у номінації "Найкращий запис року". Тоді співачка спеціально зламала свою статуетку. Фани припустили, що зробила вона це, аби показати, що частина нагороди належить Бейонсе.

Тейлор Свіфт

Ще одна дивна ситуація трапилася з відомою виконавицею Тейлор Свіфт на церемонії MTV Video Music Awards. Дівчина уже не дякувала Бейонсе зі сцени, однак її промову несподівано перебив репер Каньє Вест. Чоловік тоді сказав, що насправді нагороду повинна отримати Бейонсе. На відео чути, що не всі люди були задоволені вчинком Каньє Веста. Проте коли світ сколихнув секс-скандал з P. Diddy, то шанувальники висунули теорію, що таким чином репер врятував Тейлор Свіфт від продюсера та Бейонсе, які позбувалися конкурентів.

Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards: дивіться відео онлайн

Звичайно, це все лише теорії, які не підкріплені фактами. Тож довіряти їм повністю не потрібно. Секс-скандал, до якого причетний P. Diddy, лише набирає обертів. Ймовірно, згодом світу відкриватимуться нові факти цієї справи. Тоді ми й зможемо дізнатися, хто ж ще насправді причетний до злочинів репера, хто його покривав, а хто ні.