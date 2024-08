У цьому матеріалі Show 24 розповість про те, якими були українські телешоу, як вони розвивалися, та що на екранах вже зараз – у час повномасштабного вторгнення. Очевидно, що неможливо зібрати геть усі проєкти, які заслуговують уваги, однак ми спробуємо розповісти про найкращі з них.

Нові формати та важливі теми: телешоу 90-х

Незалежність дала поштовх українському телебаченню: з'явилась можливість вигадувати нові формати, створювати незалежні передачі та вже значно менше потерпати від бувалої цензури. Ці телепроєкти формували українців, навчали та розвивали нашу ідентичність.

"Шоу довгоносиків" (1996 – 1999)

Оригінальне шоу з абсурдним гумором, що нагадувало британський "Монті Пайтон". Воно виходило у форматі тележурналу та складалося з кількох постійних рубрик, де були скетчі, сатиричні пародії й не тільки. Спілкувалися тут суржиком, який теж використовували як художній засіб. Шоу закрили після 70 епізодів через брак ідей.

"Шоу довгоносиків": дивіться уривок

"Вибрики" (1995 – 1997)

Юнацьке ток-шоу було чи не єдиним проєктом, призначеним саме для молоді. Ведучим був Костянтин Грубич. Замість декорацій були живі люди, в ефірі розважалися, співали, ставили сценки. На шоу запрошували українських зірок, а молодь ставила їм запитання. Порушували й мовне питання, конфлікти митців з владою тощо. Саме у цьому шоу з'явився україномовний Андрій Данилко, відео з яким завірусилось нещодавно.

Україномовний Андрій Данилко у "Вибриках": відео

"СВ-шоу"

Одне з перших late night shows в Україні з'явилося завдяки Андрію Данилку в образі провідниці Вєрки Сердючки. Студія була стилізована під спальний вагон. Туди запрошували музикантів і зірок: Миколу Вересня, Святослава Вакарчука та інших. Сердючка імпровізувала та намагалась розкрити гостя з несподіваного для глядача боку.

"СВ-шоу" зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео

"Територія А" (1995 – 2000)

Ця програма була першим та єдиним в Україні хіт-парадом музики. Тут глядачі могли почути новинки від українських виконавців, познайомитися з гуртами "Аква Віта", "Скрябіним", Іриною Білик, Юрком Юрченком та багатьма іншими. Ведучою була Анжеліка Рудницька, яка розповідала коротку інформацію про того чи іншого музиканта.

"Територія А" з Кузьмою Скрябіним: дивіться відео

Кузьма, Кондратюк, Могилевська: телешоу нульових

Вже з початку 2000-х Україна почала запозичувати формати для своїх шоу в інших країнах, але й не переставала випробовувати нові ідеї. З'явилось чимало пригодницьких програм, в яких брали участь зірки. Кузьма Скрябін, Ігор Кондратюк, Ігор Пелих – ось обличчя телебачення нульових.

"Караоке на майдані" та "Шанс"

Недільний ранок та Ігор Кондратюк з капелюхом – спогад, який закладений у багатьох українців. Спершу цей формат йшов у Росії, а у 1999 запустився в Україні та тривав 20 років. На вулиці збирався натовп, ведучий починав співати пісню, а згодом обирав із публіки учасників на власний розсуд.

Вони своїм співом мали збирати гроші: у кого виходило найбільше, той і перемагав. У "Караоке на майдані" ми вперше побачили тих артистів, які нині є зірками першого ешелону: Тіну Кароль, Макса Барських, Віталія Козловського та багатьох інших.

Тіна Кароль у "Караоке на Майдані": дивіться відео

Оригінальна українська програма "Шанс" стала органічним продовженням "Караоке на майдані". Гості, які здобували перемогу від Ігоря Кондратюка, вирушали на "Шанс", де цілий день з ними працювали стилісти й продюсери – Наталія Могилевська й Андрій Кузьменко. У новоствореному образі учасник мав виконати пісню на сцені.

"Ігри патріотів" (2005 – 2006)

Це українська версія французької програми Intervilles. Ведучим шоу був Павло Костіцин, а за кадром коментував Кузьма Скрябін. Команди, які складалися із зірок, брали участь у різних спортивних конкурсах та естафет: іноді кумедних, а іноді по-справжньому небезпечних.

"Ігри патріотів": дивіться відео

"Шиканемо" (2006 – 2007)

Андрій Кузьменко давав учасникам 10 тисяч гривень – шалені гроші, як на той час. По 5 тисяч вони мали витратити рівноцінно на покупки та послуги. Якщо учасник зумів це зробити за виділений час, йому у подарунок надходило ще 10 тисяч.

"Шиканемо": дивіться відео

"Галопом по Європах" (2000 – 2008)

Це авторська програма Ігоря Пелиха, де він разом зі співведучим Фоззі пропонував людям просто на вулиці поїхати на відпочинок з незнайомцем. Лише 3 години, щоб повідомити рідних та зібрати речі. Все це потрібно було зробити швидше, ніж команда суперників.

"Галопом по Європах": дивіться уривок

"Файна Юкрайна" (2008 – 2010)

У цьому скетч-шоу українці познайомилися з Сергієм Притулою, який роками був обличчям "Нового каналу". У передачі глядачі спостерігали за кумедними сварками між Антоном і Марічкою упродовж трьох сезонів. На жаль, Андрій Молочний, який грав роль Марічки, виявився українофобом та путіністом.

"Файна Юкрайна": дивіться відео

Русифікація та музичні талант-шоу: що виходило на ТБ з 2010

З 2010 і далі в Україні стався бум талант-шоу, де українці показували свої вміння та завойовували любов глядачів. Здебільшого це були адаптації відомих закордонних шоу (The Voice, The X Factor, Britain's Got Talent та інші). Крім того, яскраво згадується російська мова, яка заполонила телебачення та переважала у більшості ефірів на той час.

"Голос країни" (з 2011)

Чотири тренери, які за сумісництвом є відомими артистами, обирають у свої команди учасників методом сліпого прослуховування. Далі вони підтримують учасників та допомагають їм підкреслити свій талант. На другому етапі – музичний двобій, а в результаті у команді має залишитися 6 вокалістів. Незмінною ведучою шоу була Катерина Осадча, а Андрія Доманського свого часу замінив Юрій Горбунов.

Суперфінал "Голосу країни-13": дивіться відео

"Україна має талант" (2009 – 2021)

Це талант-шоу їздило українськими містами та обирало найталановитіших людей. Серед членів журі були Ігор Кондратюк, Слава Фролова, Влад Яма, згодом Дзідзьо, Сергій Притула та інші. У перемішку зі справді талановитими людьми на екранах показували й дивакуватих персон, декотрих з них ми пам'ятаємо й сьогодні.

"Україна має талант": дивіться відео виступів всіх переможців

"Танці з зірками" (2006 – 2020)

Першими ведучими танцювального шоу були Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Після трьох сезонів шоу повернулося через 10 років – у 2017. Учасники шоу – це представники шоубізнесу та спорту, які ставали у пари з найкращими танцівниками країни. Їхні здібності оцінювали судді. "Танці з зірками" неодноразово описували як доволі виснажливе шоу, до фіналу якого доходили лише найвитриваліші.

Ксенія Мішина і Женя Кот на "Танцях з зірками": дивіться відео

"Х-Фактор"

Ще одне музичне шоу, ведучою якого тривалий час була зрадниця Оксана Марченко. Учасники мали пройти кілька етапів: прослуховування, телекастинг, тренувальний табір, візит до суддів, а вже згодом головний етап – прямі ефірі. Судді набирають собі команди, тренуються з обраними учасниками та дають їм поради.

Артисти "Х-Фактору", чиї відео стали вірусними: дивіться відео

"Хата на тата" (2012 – досі)

Це проєкт, уривки з якого розлетілися мемами та жартами, що запам'ятовуються кожному. Дружина покидає сім'ю та їде на заслужений відпочинок, а розгублений батько має виконувати всю її роботу. Це оригінальний український формат, який став настільки успішним, що кілька країн придбали права на адаптацію.

Найкращий випуск "Хата на тата": дивіться відео

З 2010 і надалі також виходили такі шоу, як: "Хто зверху", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Битва екстрасенсів", "Міняю жінку", тревел-шоу "Орел і решка", "Світ навиворіт" та багато інших.

Адаптація до нових реалій: українські телешоу під час війни

Російське повномасштабне вторгнення поставило на паузу чимало телепроєктів. Творці й продюсери вдавалися в питання: чи взагалі на часі створювати розважальні проєкти у період, коли на фронті гине цвіт нації. Багато українців і досі вважають, що телешоу не потрібні, однак деякі проєкти продовжили випускати нові епізоди, адаптовуючись до контексту війни.

Це шоу "Хто зверху", "Голос країни", "МастерШеф". Участь у цих програмах беруть військовослужбовці та волонтери, на що у шоу часто ставлять акцент. Повернути бувалу популярність вдається не всім, водночас деякі шоу зуміли стати на правильні рейки та збалансувати щирість і воєнний контекст.

Фінал 13 сезону "МастерШеф": дивіться відео

З'явилися нові шоу, які мали на меті популяризувати українське: це "Солов'їне шоу", де гості змагалися у своєму володінні мовою, а також "Я люблю Україну". До слова, це ток-шоу виходило ще у 2009, а одним з учасників був чинний президент.

"Я люблю Україну" 2009: дивіться відео

В оновленому шоу ведучою є Ксенія Мішина, а капітанами команд – Юрій Ткач та Володимир Дантес (згодом його замінив Олександр Педан). Тут 7 раундів різноманітних конкурсів та вікторин на знання української культури, мови та історії.

"Я люблю Україну" 2023: дивіться відео

Це справді весела та пізнавальна програма, яку цікаво дивитися. Однак інститут репутації на ТБ так і не запрацював. Інакше незрозуміло, чому ведуча такого проєкту дозволяє собі спілкуватися російською на інтерв'ю.

Тим часом у 2024 році українці в очікуванні "найромантичнішого реаліті-шоу країни" з сенсами, які точно на часі – "Холостяк". 12 сезон з Алексом Топольським, який виходив з українським дубляжем, не виправдав своїх очікувань. Та тепер головний герой проєкту – ветеран війни, громадський діяч, письменник Олександр "Терен" Будько. Коментуючи майбутній сезон у західних ЗМІ, журналісти писали, що він може бути настільки успішним, що всі наступні сезони просто не зможуть перестрибнути цей рівень.

Анонс 13 сезону "Холостяка": відео

Згадуючи українські телешоу і розповідаючи про нові, приємно спостерігати за тим, що українська музика, культура та кіно знову стають модними й популярними. Хотілося б, щоб так було і надалі.