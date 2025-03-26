Емеральд підтвердила, що вже є громадською діячкою, а не військовою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ENTERE SPORT NEWS.

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Я вже не військова, а громадська діячка і виключно в соціальній діяльності. У мене соціальний проєкт по захисту жінок і дітей, які стали жертвами домашнього насильства. Я сама колишня жертва домашнього насильства, тому це така моя місія життя,

– розповіла Євгенія Емеральд.

Громадська діячка зауважила, що все життя була у великому бізнесі та відчувала, що чогось не вистачає. Жінка розуміла, що заробляє гроші, розвивається, але мріяла "знайти справу свого життя", від якої кайфувала б.

Для довідки! Євгенія Емеральд створила соціальний проєкт для жінок #зжінкоютакнеможна, його мета – побороти толерування аб'юзу у суспільстві та надати допомогу людям, які її потребують.

Євгенія Емеральд стала жертвою домашнього насильства

Нагадаємо, що у 2023 році Євгенія Емеральд оголосила про розлучення з Євгеном Стипанюком, від якого народила доньку Афіну. Вона зізналась, що причина не в побутових сварках чи різниці в характерах, але деталі не розповіла.

Пізніше Емеральд заявила, що пережила домашнє насильство. Вона показала скриншоти листувань з ексчоловіком та голосові повідомлення, де звучали погрози вбивством, звинувачення у зраді й словесні образи.

У січні цього року, після скандального розлучення, Євгенія Емеральд натякнула на новий роман. Колишня військова поділилась в інстаграмі фотографіями з загадковим чоловіком, але подробиць не розкрила.