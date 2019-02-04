Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю

Дайджест важнейших новостей США за неделю (28 января – 3 февраля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

ЧП в США is coming

USA Today – 01/02. На следующей неделе Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу "О положении страны". Его администрация утверждает, что Трамп в своем обращении планирует сплотить страну и объединить Конгресс. В это же время демократы ожидают, что президент ещё больше разъединит американскую нацию.

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Сам Трамп сообщил, что его ежегодное обращение станет "хорошим шансом" объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы построить пограничную стену.

"Я считаю, что обращение – это хороший шанс, чтобы сделать это. У нас сильные юридические обоснования", – комментирует свое обращение Трамп.

Чрезвычайное положение может помочь администрации Трампа освободить миллиарды долларов на строительство стены, но объявление также может привести к юридическим трудностям. Может оказаться, что президент не имеет законных оснований для использования чрезвычайного положения в стране для этой цели.

"Шатдаун" стоил Америке половину стены Трампа

The Wall Street Journal – 28/01. Частичное закрытие правительства, которое завершилось на прошлой неделе, стоило экономике примерно 3 миллиарда долларов, согласно Управлению Конгресса по бюджету. В новом докладе Управление сообщило, что 35-дневное закрытие сократило рост экономики в первой четверти 2019 года на 0,4 процентных пункта роста ВВП.

Демократы воспользовались докладом как доказательством, что "шатдаун" будет иметь более длительные негативные последствия. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что Трамп должен незамедлительно подписать закон о финансировании правительства, чтобы избежать ещё одного "шатдауна".

Вашингтон обнародовал обвинения против Huawei

The New York Times – 28/01. Минюст США обнародовал обширные обвинения против китайской компании сотовой связи Huawei и её финансового директора Мэн Ваньчжоу. Корпорацию обвиняют в краже торговых секретов, препятствии уголовному расследованию, нарушении экономических санкций против Ирана. Официальные лица уже долго подозревали компанию Huawei в работе в интересах китайских глобальных амбиций в ущерб американским интересам.

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Вашингтон намерен доказать, что Huawei угрожает национальной безопасности, а также убедить другие нации, что этой компании нельзя доверять строить следующее поколение беспроводной сети, а именно 5G. Обвинения, частично сделанные на основе внутренних писем компании, указывают на намерение украсть оборудование из лаборатории T-Mobile. Следствие также процитировало внутренний доклад, принадлежавший Мэн, который доказывает, что Huawei обходил экономические санкции против Ирана.

Обвинения прозвучали накануне приезда высших государственных лиц Китая в Вашингтон. Дипломаты прибывают в столицу с целью обсудить затянувшуюся торговую войну между двумя странами. Администрация Трампа утверждает, что обвинения против Мэн Ваньчжоу не повлияют на торговые переговоры.

"Наивная" контрразведка

TIME – 30/01. Вот, что думает о своей контрразведке президент США. Дональд Трамп разозлился на своих глав разведывательных служб после того, как они доложили Конгрессу о сомнительности того, что Северная Корея ликвидирует свой ядерный арсенал и о том, что ядерная сделка с Ираном будет работать.

"Похоже на то, что разведке нужно вернуться в школу. Сотрудники разведки – очень пассивные и наивные, когда речь идет об опасности со стороны Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентов, Иран создавал неприятности по всему Ближнему Востоку и за его границами. После выхода из ужасной сделки с Ираном они очень изменились", – твитнул Трамп.

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Трамп также утверждает, что отношения между США и Северной Кореей "лучше, чем когда-либо". Напомним, что в прошлом году после совместной встречи американского и северокорейского лидеров Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию полуострова. Следующая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Юна состоится в конце февраля.

Прогресс в американо-китайских торговых переговорах

Bloomberg – 31/01. Китай пообещал "существенно" увеличить покупку американских товаров после проведения последнего раунда торговых переговоров. Обе стороны планируют продолжить дальнейшие переговоры, чтобы достичь компромисса.

Дональд Трамп сообщил, что он направил двух своих ведущих переговорщиков в Китай спустя два дня после проведения встречи с китайскими официальными лицами в Вашингтоне. Министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер посетят азиатскую столицу в середине февраля для проведения следующего раунда переговоров.

Две стороны значительно продвинулись во время переговоров, которые были "прямыми, конкретными и плодотворными", по словам китайского издания Xinhua News. Китай согласился увеличить импорт американских промышленных товаров, услуг, энергетики, сельскохозяйственной продукции. Страны также согласились укрепить сотрудничество по правам интеллектуальной собственности и по вопросу обмена технологиями.

США выходят из ядерных соглашений с Россией 1987 года

The Wall Street Journal – 01/02. Госсекретарь Майк Помпео сообщил в пятницу, что США уведомит Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение шести месяцев, если Москва не уничтожит ракету 9M729. Вашингтон утверждает, что это оружие нарушает договор времен Холодной войны.

Большинство экспертов по контролю над вооружением не верят в то, что Москва ликвидирует сотню ракет 9M729 вместе с таким же количеством пусковых установок. Если их утверждения будут соответствовать действительности, то соглашение времен Холодной войны может быть разорвано уже в конце этого года.

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Но пока сторонники по контролю за вооружением утверждают, что за выходом из договора может последовать новая гонка вооружения, другие военные эксперты видят выгодную сторону этого события для США. Разрыв договора позволит Вашингтону противостоять в военной сфере Китаю, который не участвует в договоре о ликвидации ракет. А также не отставать в военной сфере от России, которая не выполняет условия соглашений.