Сотні диких птахів загинули в національному парку "Тузловські лимани" внаслідок потужного граду. Окрім того загинули кілька овець, кіз і корова в сусідніх селах Дивізія і Вишневе.

Град пройшовся Татарбунарським районом Одещини ще 31 липня. Про це повідомив заступник директора нацпарку Іван Русєв, інформує місцеве видання "Думська".

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Що відомо про загиблих тварин

Під час огляду території співробітники нацпарку натрапили на 11 загиблих лелек, 32 куликів чібіса, 10 куликів фіфі, трьох сиворакшів, сотні шпаків, понад 50 дрібних трясогузів і вусатих синиць.

Огляд провели через чотири дні після негоди, тому адміністрація парку вважає, що кількість побитих птахів була набагато більшою. В перші дні після граду, їх швидше за все з'їли хижаки.

Відразу після негоди хтось із мисливців-браконьєрів виставив пристосування для лову птахів, що неприпустимо на території заповідника. Співробітники нацпарку знищили виявлене пристосування.

Відзначимо, що двох поранених лелек прихистила місцева жителька села Дивізія Олена Старовєрова. Один з птахів в результаті травм помер, іншого вона передала співробітникам нацпарку.

Лелеку назвали Робінзоном. Від удару шматком льоду він осліп, також у птаха перебите крило.



Лелека Робінзон / Фото "Думської"

Що відомо про парк "Тузловські лимани"? Це національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 10 років тому. Площа парку сягає понад 27 гектарів. Загальна площа водойм – 206 квадратних кілометрів. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Де розташований національний парк "Тузловські лимани": дивіться на мапі